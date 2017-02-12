У Харкові автобус врізався у військовий тягач

ДТП сталося увечері в районі автовокзалу.

У Харкові пасажирський автобус зіштовхнувся із вантажним причепом, який перевозив два БТР, повідомляє АТН.

ДТП сталося біля автовокзалу на проспекті Гагаріна. Автобус отримав серйозні пошкодження.

У прес-службі патрульної поліції уточнили, що ввечері 11 лютого колона військової техніки рухалася проспектом Гагаріна - із супроводом і з увімкненими світловими й звуковими спецсигналами. За попередньою інформацією, водій маршрутки не надав перевагу в русі колоні, в результаті чого сталася ДТП. Водії відмовилися від оформлення події і розійшлися за європротоколом.

Нагадаємо, 11 лютого в Києві сталося ДТП за участю трьох автомобілів: мікроавтобус Mercedes вилетів на зустрічну смугу в автомобіль Fiat з сім'єю, зачепивши машину Audi.

У результаті аварії загинула мати двох дітей. Дев'ять потерпілих, серед яких дві вагітних жінки і двоє дітей, отримали травми й були госпіталізовані