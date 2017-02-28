У ГПУ склали обвинувальний акт проти начальника берегових військ ЧФ РФ

Генерал-майор Остриков брав активну участь в спецоперації із захоплення Криму.

Українська прокуратура завершила розслідування щодо російського генерала - учасника операції по анексії Криму Міністерство оборони РФ

Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури України завершила досудове розслідування відносно начальника Берегових військ Чорноморського флоту Росії Олександра Острікова, який брав активну участь у

Проти генерал-майора Острікова складено обвинувальний акт, документи підготовлені до передачі до суду, повідомив військовий прокурор Руслан Кравченко виданню "Цензор.немає" у вівторок, 28 лютого.

Начальника Берегових військ ЧФ РФ підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, у лютому-березні 2014 року Остріков, перебуваючи в злочинній змові з командувачем Чорноморським флотом РФ Олександром Вітком та іншими посадовими особами, брав участь у реалізації плану, спрямовані на порушення територіальної цілісності України. Начальник Берегових військ віддавав накази своїм підлеглим, спрямовані на блокування, захоплення і взяття під контроль ряду об'єктів та військових частин Збройних сил та Держприкордонслужби України в Автономній Республіці Крим.

У результаті дій Острікова проти територіальної цілісності і державного суверенітету Україні було завдано збитків в 1 трильйон гривень у зв'язку з втратою низки об'єктів державної власності.

Крім того, за даними слідства, Остріков особисто схиляв командирів військової частини АА2272, дислокованої у Феодосії, і АА0669, дислокованої в Керчі, до вчинення державної зради.

За даними сайту "Миротворець", за вказівкою Острікова здійснювалася видача зброї російським козакам і представникам "самооборони Криму".

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд в Гаазі прирівняв анексію Криму до міжнародного збройного конфлікту.

Як наголошується в звіті, встановлення факту початкової інтервенції, яка потягнула за собою окупацію, не потрібно. Таким чином, даний міжнародний конфлікт може бути розслідуваний за нормами Римського статуту.

Як повідомив секретар РНБО Олександр Турчинов, з початку окупації Росією півострова, на службу до агресора перейшли 13 тисяч військовослужбовців Збройних сил України. Не зрадили присягу всього 3900 осіб.