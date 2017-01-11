У Генштабі розповіли про особливості призову на строкову службу випускників військових кафедр

До участі в АТО цю категорію військовослужбовців пообіцяли залучати тільки в добровільному порядку.

У ЗСУ обіцяють призваним "піджакам" зарплати як у кадрових військових і збереження місця роботи на час служби в армії Андрій Товстиженко, DT.UA

Рішення проофіцерів запасу, які закінчили військові кафдры вищих навчальних закладів, прийматиметься з урахуванням кількості контрактників, звільнених у запас згідно із законом про вдосконалення порядку проходження військової служби, повідомили в Генштабі.

"На сьогодні остаточного рішення про проведення призову цієї категорії громадян немає. Генеральний штаб готовий до проведення такого призову, але остаточне рішення буде прийнято після того, як ми побачимо показники звільнення... і врахуємо прогнозовані показники прийняття на військову службу за контрактом у добровільному порядку. Тоді можна буде робити висновки і приймати відповідні рішення", – пояснив заступник начальника Генштабу – начальник управління кадрового забезпечення офіцерським складом Марк Андрусяк на брифінгу в середу, 11 січня.

Він підкреслив, що дана категорія громадян буде задіяна у виконанні бойових завдань в зоні АТО виключно в добровільному порядку, або ж після укладення контракту.

Андрусяк зазначив, що на зазначену категорію військовослужбовців поширюватимуться всі норми соціального захисту, якими користуються кадрові військовослужбовці. За призваними офіцерами запасу на період служби зберігатиметься місце попередньої роботи і середній розмір заробітної плати. Крім того, вони отримуватимуть грошове утримання нарівні з кадровими офіцерами ЗСУ.

Раніше заступник начальника Генштабу – начальник управління кадрового забезпечення офіцерським складом Марк Андрусяк повідомив, що Збройні сили України планують у 2017 році призвати на строкову службу близько 4 тисяч офіцерів запасу – випускників військових кафедр цивільних вищих навчальних закладів. За словами Андрусяка, призову підлягатимуть особи не старше 43 років. Термін служби – 18 місяців.

Норма про можливість призову на строкову службу в мирний час офіцерів запасу передбачена законом про вдосконалення порядку проходження військової служби, підписаним президентом України Петром Порошенком 4 січня.