У Генштабі розповіли про особливості призову на строкову службу випускників військових кафедр

До участі в АТО цю категорію військовослужбовців пообіцяли залучати тільки в добровільному порядку.
"На сьогодні остаточного рішення про проведення призову цієї категорії громадян немає. Генеральний штаб готовий до проведення такого призову, але остаточне рішення буде прийнято після того, як ми побачимо показники звільнення... і врахуємо прогнозовані показники прийняття на військову службу за контрактом у добровільному порядку. Тоді можна буде робити висновки і приймати відповідні рішення", – пояснив заступник начальника Генштабу – начальник управління кадрового забезпечення офіцерським складом Марк Андрусяк на брифінгу в середу, 11 січня.
Він підкреслив, що дана категорія громадян буде задіяна у виконанні бойових завдань в зоні АТО виключно в добровільному порядку, або ж після укладення контракту.
Андрусяк зазначив, що на зазначену категорію військовослужбовців поширюватимуться всі норми соціального захисту, якими користуються кадрові військовослужбовці. За призваними офіцерами запасу на період служби зберігатиметься місце попередньої роботи і середній розмір заробітної плати. Крім того, вони отримуватимуть грошове утримання нарівні з кадровими офіцерами ЗСУ.
Раніше заступник начальника Генштабу – начальник управління кадрового забезпечення офіцерським складом Марк Андрусяк повідомив, що Збройні сили України планують у 2017 році призвати на строкову службу близько 4 тисяч офіцерів запасу – випускників військових кафедр цивільних вищих навчальних закладів. За словами Андрусяка, призову підлягатимуть особи не старше 43 років. Термін служби – 18 місяців.
Норма про можливість призову на строкову службу в мирний час офіцерів запасу передбачена законом про вдосконалення порядку проходження військової служби, підписаним президентом України Петром Порошенком 4 січня.DT.UA