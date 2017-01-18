У Генштабі анонсували значну військову допомогу від США у 2017 році

США нададуть Україні безпілотники, прилади нічного бачення, системи зв'язку та броньовані позашляховики.

Пентагон допоможе Україні у створенні автоматизованої системи управління військами Facebook/ U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Збройні сили України отримають в 2017 році значну військово-технічну допомогу від США, повідомив начальник Генерального штабу ЗСУ

"Сполучені Штати – це країна, яка надає нам найбільшу допомогу. Цього року нам запланована поставка техніки для медичної евакуації. Це броньовані позашляховики Humvee", – повідомив Муженко агентству "Укрінформ" у середу, 18 січня.

Крім того, за словами начальника Генштабу, США нададуть українській армії безпілотні літальні апарати, прилади нічного бачення та системи зв'язку. Також Пентагон допоможе Україні у створенні автоматизованої системи управління військами.

"На порядку денному стоїть, і ми розраховуємо на допомогу наших іноземних партнерів, створення нової ефективної системи медичної евакуації особового складу з поля бою. Для цього ми запрошуватимемо американців і британців", – додав Муженко, підкресливши, що найбільш ефективну систему медевакуації має армія США.

Крім цього, Україна розраховує на сприяння США у створення Сил спеціальних операцій.

Говорячи про 350 мільйонів доларів військової допомоги Україні, Муженко уточнив, що 300 з них будуть направлені на потреби ЗСУ, а решта 50 – Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

"Постачання відповідних матеріальних засобів, обладнання почнуться у 2018 році. А 2017-й – це рік підготовки до реалізації проектів, проходження всіх процедур", – пояснив начальник Генштабу.

Муженко також згадав очікувану від Великобританії та Швеції допомогу у розвитку Військово-морських сил ЗСУ.

У грудні Конгрес США схвалив бюджет Пентагону на 2017 рік, який передбачає виділення 350 мільйонів доларів військової допомоги Україні, що на 50 мільйонів більше, ніж у 2016 році.

Документ передбачає надання Україні летальної зброї, а також розширення військової допомоги за рахунок поставок засобів технічної підтримки для розробки цілісної системи моніторингу державного кордону України й допомоги у підготовці штабних офіцерів і вищого військового командування Збройних сил України.

Нагадаємо, 22 вересня палата представників Конгресу США одноголосно схвалила закон H. R. 5094 про підтримку стабільності і демократії в Україні, положення якого передбачають, серед іншого, можливість передачі Україні летальних оборонних систем озброєнь.