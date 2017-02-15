У Генпрокуратурі мають намір найближчим часом пред'явити підозру Новинському

Луценко заявив про отримання прокуратурою нових фактів, розслідування яких кілька затягнуло загальний хід справи.

ГПУ розраховує найближчим часом повідомити депутату Новинського про підозру Василь Артюшенко, DT.UA

Генеральна прокуратура України планує найближчим часом пред'явити народному депутатуповідомлення про підозру, а також передати його справу до суду, заявив генпрокурор України Юрій Луценко.

"Щодо Новинського - ми отримали один дуже важливий факт спроб отруєння блаженнішого Володимира (нині покійного глави Української православної церкви (Московського патріархату) Володимира (Сабодана) – ред), розслідували цю справу, це трохи затягнуло загальний хід справи. Найближчим часом ми плануємо пред'явити підозру пану Новинському і найближчим часом передати до суду. Думаю, що мова йде про декілька місяців (судового розгляду – ред.)", - заявив Луценко на прес-конференції 15 лютого.

Нагадаємо, 8 грудня, заслухавши доповідь генпрокурора України Юрія Луценка, Верховна Рада проголосувала за зняття недоторканності з депутата України фракції "Опозиційний блок" Вадима Новинського.

Перед голосуванням парламентарів генпрокурор Юрій Луценко у своєму виступі заявив, що на даний момент на Новинського є одна підозра, але вручити її депутату неможливо через недоторканість.

Раніше 6 грудня регламентний комітет відмовився визнати подання ГПУ на Новинського законним, мотивованим та обґрунтованим. У той же час комітет зазначив, що подання ініційовано та подано належним чином.

Генпрокуратура підозрює Новинського в тиску на керівництво Української православної церкви Московського патріархату, зокрема – в пособництві незаконному позбавленні волі митрополита Переяслав-Хмельницького і Вишневського Олександра (Драбинка), організованого екс-президентом Віктором Януковичем, екс-главою МВС Віталієм Захарченком та колишнім начальником київської міліції Валерієм Коряком.

Як відомо, під час Революції Гідності Володимир Новинський намагався переконати екс-президента Віктора Януковича не застосовувати силу проти учасників Евромайдана, а також організовував його зустрічі з опозиційними політиками, зокрема, з лідером ВО "Свобода" Олегом Тягнибоком.