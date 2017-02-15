У Генпрокуратурі мають намір найближчим часом пред'явити підозру Новинському

Луценко заявив про отримання прокуратурою нових фактів, розслідування яких кілька затягнуло загальний хід справи.
"Щодо Новинського - ми отримали один дуже важливий факт спроб отруєння блаженнішого Володимира (нині покійного глави Української православної церкви (Московського патріархату) Володимира (Сабодана) – ред), розслідували цю справу, це трохи затягнуло загальний хід справи. Найближчим часом ми плануємо пред'явити підозру пану Новинському і найближчим часом передати до суду. Думаю, що мова йде про декілька місяців (судового розгляду – ред.)", - заявив Луценко на прес-конференції 15 лютого.
Нагадаємо, 8 грудня, заслухавши доповідь генпрокурора України Юрія Луценка, Верховна Рада проголосувала за зняття недоторканності з депутата України фракції "Опозиційний блок" Вадима Новинського.
Перед голосуванням парламентарів генпрокурор Юрій Луценко у своєму виступі заявив, що на даний момент на Новинського є одна підозра, але вручити її депутату неможливо через недоторканість.
Раніше 6 грудня регламентний комітет відмовився визнати подання ГПУ на Новинського законним, мотивованим та обґрунтованим. У той же час комітет зазначив, що подання ініційовано та подано належним чином.
Генпрокуратура підозрює Новинського в тиску на керівництво Української православної церкви Московського патріархату, зокрема – в пособництві незаконному позбавленні волі митрополита Переяслав-Хмельницького і Вишневського Олександра (Драбинка), організованого екс-президентом Віктором Януковичем, екс-главою МВС Віталієм Захарченком та колишнім начальником київської міліції Валерієм Коряком.
Як відомо, під час Революції Гідності Володимир Новинський намагався переконати екс-президента Віктора Януковича не застосовувати силу проти учасників Евромайдана, а також організовував його зустрічі з опозиційними політиками, зокрема, з лідером ВО "Свобода" Олегом Тягнибоком.Інтерфакс-Україна