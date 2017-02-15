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У Генпрокуратурі мають намір найближчим часом пред'явити підозру Новинському

15 лютого в 17:45

Луценко заявив про отримання прокуратурою нових фактів, розслідування яких кілька затягнуло загальний хід справи.

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ГПУ розраховує найближчим часом повідомити депутату Новинського про підозру
Василь Артюшенко, DT.UA
Генеральна прокуратура України планує найближчим часом пред'явити народному депутату Вадиму Новинському повідомлення про підозру, а також передати його справу до суду, заявив генпрокурор України Юрій Луценко.

"Щодо Новинського - ми отримали один дуже важливий факт спроб отруєння блаженнішого Володимира (нині покійного глави Української православної церкви (Московського патріархату) Володимира (Сабодана) – ред), розслідували цю справу, це трохи затягнуло загальний хід справи. Найближчим часом ми плануємо пред'явити підозру пану Новинському і найближчим часом передати до суду. Думаю, що мова йде про декілька місяців (судового розгляду – ред.)", - заявив Луценко на прес-конференції 15 лютого.

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Нагадаємо, 8 грудня, заслухавши доповідь генпрокурора України Юрія Луценка, Верховна Рада проголосувала за зняття недоторканності з депутата України фракції "Опозиційний блок" Вадима Новинського.

Перед голосуванням парламентарів генпрокурор Юрій Луценко у своєму виступі заявив, що на даний момент на Новинського є одна підозра, але вручити її депутату неможливо через недоторканість.

Раніше 6 грудня регламентний комітет відмовився визнати подання ГПУ на Новинського законним, мотивованим та обґрунтованим. У той же час комітет зазначив, що подання ініційовано та подано належним чином.

Генпрокуратура підозрює Новинського в тиску на керівництво Української православної церкви Московського патріархату, зокрема – в пособництві незаконному позбавленні волі митрополита Переяслав-Хмельницького і Вишневського Олександра (Драбинка), організованого екс-президентом Віктором Януковичем, екс-главою МВС Віталієм Захарченком та колишнім начальником київської міліції Валерієм Коряком.

Як відомо, під час Революції Гідності Володимир Новинський намагався переконати екс-президента Віктора Януковича не застосовувати силу проти учасників Евромайдана, а також організовував його зустрічі з опозиційними політиками, зокрема, з лідером ВО "Свобода" Олегом Тягнибоком.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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