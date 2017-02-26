У ДТП у Польщі загинула українська журналістка

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Автомобіль з журналістом газети "Сегодня" Поліною Дорожкіною зіткнувся з автопоїздом, що вилетів на зустрічну смугу.

Поліна Дорожкіна загинула в Польщі https://www.facebook.com/polina.dorozhkina

У результатіу Польщі в суботу, 25 лютого, загинула журналіст газети "Сегодня" Поліна Дорожкіна.

Про смерть журналіста повідомила головний редактор видання Ольга Гук.

"Поліночки більше немає... Учора у Польщі у ДТП разом з Микитою та їхнім другом загинули через фуру, що вилетіла на зустрічну смугу", – написала вона на своїй сторінці у Facebook в неділю.

Як повідомляє видання TVN Warszawa, ДТП сталося на трасі Вишкув – Острув-Мазовецька: автопоїзд виїхав на зустрічну смугу і столкнулс з автомобілями Opel і Peugeot.

Аналіз крові водія фури показав, що під час звткнення він був тверезий. За даними поліції, під час руху була пошкоджена одна з шин автопоїзда, водій не впорався із керуванням і виїхав на зустрічну смугу.

У результаті ДТП загинули троє людей, четверо – отримали травми різного ступеня тяжкості. Один з постраждалих знаходиться у критичному стані.