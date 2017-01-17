У ДСНС смог, що накрив Київ, пояснили метеорологічним явищем

Димка на київських вулицях виникла не через пожежі, а через високу вологість повітря та відсутність вітру.

Причиною густого туману та специфічного запаху горіння в Києві є метеорологічне явище, заявили в Головному управлінні ДСНС в місті Києві.

Як зазначається в офіційному повідомленні відомства в Facebook, пожежно-рятувальна служба отримує повідомлення про задимлення київських вулиць з вечора 16 січня та з ранку 17 січня.

"Головне управління ДСНС України у місті Києві звертається до мешканців та гостей столиці не спричиняти паніку. Пожежі, які виникали території Києва – незначні і не могли вплинути на виникнення у повітрі такої задимленності", – наголошується в повідомленні.

Як пояснили в ДСНС, ймовірною причиною туману може бути підвищення вологості повітря і відсутність вітру, що призвело до виникнення явища, яке називається метеорологічна димка.

Наголошується, що дане явище збіглося з туманами (видимість – 200-500 м.), які, за прогнозом Укргідромецентру, сьогодні очікуються в більшості областей України, в тому числі – в Києві.

Нагадаємо, згідно з прогнозом Укргідромецентру, сьогодні у Києві – без опадів. На дорогах ожеледиця. Вночі та вранці туман. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі близько 10°, вдень 2-4° морозу.