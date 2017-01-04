У ДСНС прокоментували вибух у житловому будинку в Сумах

Рятувальники евакуювали і розселили понад 100 осіб. Десятеро постраждалих від вибуху звернулися за медичною допомогою, двоє госпіталізовані.

У ДСНС прокоментували ситуацію з вибухом у Сумах ДСНС України

У Державній службі надзвичайних ситуацій України уточнили інформацію про

"О 20:41 3 січня в місті Суми по вулиці Металургів 24 в десятиповерховому житловому будинку в квартирі на сьомому поверсі стався вибух без послідуючого горіння. Внаслідок вибуху зруйновано перекриття між шостим, сьомим та восьмим поверхами в межах однієї кімнати, зруйновані міжкімнатні перегородки і стіни в двох квартирах, пошкоджено вікна з п'ятого по восьмий поверх. В цілому пошкодження отримали п'ять квартир", - йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС на сторінці в Facebook.

За попередніми даними рятувальників станом на ранок 4 січня, причиною руйнувань став вибух побутового газу.

Внаслідок вибуху загинула літня жінка, ще двох людей витягли з-під завалів. Всього за медичною допомогою звернулися десять осіб, з них троє дітей і семеро дорослих. Вісім постраждалих отримали першу медичну допомогу і відмовилися від госпіталізації, дві людини були госпіталізовані.

"Проведена евакуація жителів з їх подальшим розселенням. Всього в будинку проживає 432 мешканця, з яких 101 чоловік вимагав розселення. 48 людей відселено у готель, ще 53 самостійно переселилися до родичів", - повідомляють у прес-службі ДСНС.

У рятувальних роботах беруть участь 212 осіб та 33 одиниці техніки, у тому числі 138 рятувальників і 17 одиниць техніки ДСНС. Також на місці вибуху працюють співробітники кінологічних служб – два кінологічних розрахунки Міжрегіонального швидкого реагування ДСНС України. Психологи ДСНС надали жителям зруйнованого будинку необхідну психологічну допомогу.

Рятувальники прийняли рішення відмовитися від проведення аварійно-рятувальних робіт у нічний час доби, побоюючись подальших руйнувань. На місці події вже розгорнуто пункт обігріву, працює оперативна група ДСНС.

На 8:00 заплановано засідання міської комісії з питань техніки безпеки і надзвичайних подій. Експертна комісія обстежить місце руйнування і створені для безпечного виконання рятувальних робіт умови.

Нагадаємо, 12 грудня у Чернігові відбулося обвалення в одному з під'їздів чотириповерхового гуртожитку. Причиною обвалу став вибух без подальшого загоряння на четвертому поверсі в будинку по вулиці Попудренка, 16. Внаслідок вибуху обвалилися плити перекриття з першого по четвертий поверхи, а також зовнішня стіна з фасадної сторони.

Внаслідок вибуху загинула жінка, восьмеро осіб отримали травми.