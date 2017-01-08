У ДСНС очікують поліпшення погодних умов в Україні вже з 9 січня

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Циклон з Чорного моря приніс до країни рясні снігопади, хуртовини та холоди.

У неділю погодні умови в кількох областях України будуть залишатися складними ДСНС України

За прогнозами Укргідромецентру, погодні умови в Україні почнуть поліпшуватися вже з 9 січня, повідомляє прес-служба ДСНС України.

Тим не менш, 8 січня, внаслідок переміщення до України активного циклону з Чорного моря, на території Одеської, Миколаївської, Кіровоградської, Черкаської, Полтавської, Сумської, південних районів Київської і Вінницької областей очікуються сильні снігопади з утворенням снігового покриву в 25-35 см, хуртовини та пориви вітру до 15-20 м/с (в Одеській та Миколаївській областях - до 25-30 м/с).

У Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській і Полтавській областях можлива ожеледь на проводах, деревах та дорогах.

У Києві приріст снігового покриву очікується на рівні 10-15 см. Температура в столиці може знизитися до 15-18 градусів.

У західних і північних областях України температура може впасти до 11-16 градусів морозу, а в Карпатах і Прикарпатті – до 25 градусів.

Тим часом, в Україні "Укрзалізниця" повідомляє про затримки поїздів по всім напрямкам. За даними компанії, з 8:00 6 січня до 8:00 7 січня в роботі задіяно 7200 залізничників і 14 снігоприбиральних машин.