У Донецьку окупанти зміцнюють позиції бойовиків кадровими російськими військовими - ІС

До вогневих рубежів терористів перекидають живу силу і техніку, з Росії доставлено десять вагонів з боєприпасами.

Росія продовжує постачати бойовикам Донбасу людей і техніку vk.com/strelkov_info

Після загострення ситуації в Авдіївці Росія надіслала бойовикам Донбасу чергову порцію боєприпасів, а російсько-терористичні війська зайнялисяна передових позиціях кадровими військовими Збройних Сил Російської Федерації, повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

За словами координатора, на деяких ділянках відзначається виведення у першу лінію військовослужбовців ЗС РФ, переодягнених у форму місцевих бойовиків, у складі цілих підрозділів рівня взвод-рота. Ці підрозділи діють разом з підрозділами з місцевих бойовиків (поперемінно чергуються підрозділи зі складу "1-го АК ДНР" і ЗС РФ). Таким чином російсько-терористичні війська намагаються зміцнити свою оборону, посилюючи підрозділи бойовиків кадровими військовими.

Крім того, в Петровському районі Донецька в лавах окупантів зафіксоване активне перегрупування військ.

"Фіксувалося перекидання вантажним армійським автотранспортом (до десяти "Уралів") підрозділу окупантів у бік переднього краю. Крім того - три одиниці мінометів калібру 120 мм на південний напрямок (бік Оленівки). По Кільцевій дорозі зі сторони Артеміди – перекидання бронетехніки – чотирьох одиниць БМП і двох одиниць МТ-ЛБ", - йдеться в повідомленні Тимчука.

У районі Донецька помічені кадрові російські військовослужбовці - невеликі групи по 10-15 осіб при декількох одиницях ББМ або вантажного автотранспорту, нерідко з важким піхотним озброєнням. Так, у "відпускників" є великокаліберні кулемети, АГС-17, у однієї з груп фіксувався міномет 2Б9 "Волошка". При цьому самі військові уникають контактів з місцевими бойовиками та російськими найманцями.

В Ясинуватському районі, який контролюється бойовиками "11 омсп 1-го АК ДНР", командування російсько-терористичних військ здійснює накопичення живої сили за рахунок розгортання додаткових підрозділів спеціального призначення "Внутрішніх військ МВС ДНР" і "СЗШР МВС ДНР".

Колабораціоністи в Донецькій області отримали з Російської Федерації 10 вагонів з боєприпасами до стрілецького озброєння, мінометами калібру 120 мм та артилерією калібру 122 мм і 152 мм. П'ять з них були розвантажені на станції "Амвросіївка", боєприпаси направлені в райони Ясинуватої і Макіївки. Інші нерозвантаженими були направлені в район Іловайська.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських сил було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".