Топ Новини
<
>

У Донецькій та Луганській областях поліція перейде на посилений режим роботи у зв'язку зі святами

6 травня в 09:54

Безпеку в Донецькій області у святкові дні будуть забезпечувати більш ніж 2 тисячі правоохоронців.

Полиция Донецкой области
Поліція східних областей України переходить на посилений варіант несення служби
Головне Управління Національної поліції у Донецькій області
У Донецькій та Луганській областях поліція буде працювати в посиленому режимі в період свят та вихідних днів.

Як повідомила у Facebook речник поліції Луганській області Тетяна Погукай, порядок в регіоні у святковий період будуть забезпечувати більше тисячі правоохоронців, які будуть нести службу в посиленому варіанті. Максимальну увагу правоохоронці приділятимуть безпеці громадян і забезпечення порядку в місцях проведення святкових заходів.

"З метою попередження провезення небезпечних предметів, зброї та вибухівки, враховуючи специфіку області (проведення антитерористичної операції), посилено контроль на блокпостах, автошляхах, залізничних вокзалах та автостанціях", – зазначила представник поліції.

В той же час, в Донецькій області поліція також посилює заходи безпеки. Як повідомляє прес-служба ГУ НП в Донецькій області, особливу увагу правоохоронці приділятимуть прифронтовому Маріуполю.

Безпека в Донецькій області у святкові дні будуть забезпечувати понад 2 тисяч поліцейських. Відзначається, що в найближчі дні в області заплановано 79 заходів у 45 населених пунктах. На кожному з них будуть присутні співробітники поліції (всього – майже 660 правоохоронців).

На вулиці населених пунктів вийдуть 550 нарядів, з яких 335 – піших, і 28 –автопатрулів, а також 46 груп швидкого реагування. У Слов'янську, Краматорську та Маріуполі також будуть працювати екіпажі патрульної поліції.

Читайте також: Донецька фільтрувальна станція залишається без електрики

Раніше повідомлялося, що Одеська поліція перейшла на посилений режим на час травневих свят. З першого по дев'яте травня у місті пройде ряд заходів, на яких правоохоронні органи будуть забезпечувати безпеку.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги область поліція свято
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.49
EUR 28.94
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...