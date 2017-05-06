У Донецькій та Луганській областях поліція перейде на посилений режим роботи у зв'язку зі святами

Я вже з ZN.ua

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Безпеку в Донецькій області у святкові дні будуть забезпечувати більш ніж 2 тисячі правоохоронців.

Поліція східних областей України переходить на посилений варіант несення служби Головне Управління Національної поліції у Донецькій області

У Донецькій та Луганській областях поліція буде працювати в посиленому режимі в період свят та вихідних днів.

Як повідомила у Facebook речник поліції Луганській області Тетяна Погукай, порядок в регіоні у святковий період будуть забезпечувати більше тисячі правоохоронців, які будуть нести службу в посиленому варіанті. Максимальну увагу правоохоронці приділятимуть безпеці громадян і забезпечення порядку в місцях проведення святкових заходів.

"З метою попередження провезення небезпечних предметів, зброї та вибухівки, враховуючи специфіку області (проведення антитерористичної операції), посилено контроль на блокпостах, автошляхах, залізничних вокзалах та автостанціях", – зазначила представник поліції.

В той же час, в Донецькій області поліція також посилює заходи безпеки. Як повідомляє прес-служба ГУ НП в Донецькій області, особливу увагу правоохоронці приділятимуть прифронтовому Маріуполю.

Безпека в Донецькій області у святкові дні будуть забезпечувати понад 2 тисяч поліцейських. Відзначається, що в найближчі дні в області заплановано 79 заходів у 45 населених пунктах. На кожному з них будуть присутні співробітники поліції (всього – майже 660 правоохоронців).

На вулиці населених пунктів вийдуть 550 нарядів, з яких 335 – піших, і 28 –автопатрулів, а також 46 груп швидкого реагування. У Слов'янську, Краматорську та Маріуполі також будуть працювати екіпажі патрульної поліції.

Раніше повідомлялося, що Одеська поліція перейшла на посилений режим на час травневих свят. З першого по дев'яте травня у місті пройде ряд заходів, на яких правоохоронні органи будуть забезпечувати безпеку.