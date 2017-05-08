У Донецькій області провели автопробіг техніки Другої світової війни

У заходах вже взяло участь понад 700 осіб, близько 100 з яких — ветерани.

У місті Покровську Донецької області пройшов автопробіг військової техніки часів Другої світової війни, приурочений до Дня пам'яті і примирення і Дня Перемоги над нацизмом у Європі, повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

Жителям міста були продемонстровані зразки військової автомобільної техніки, уніформа і макети стрілецької зброї часів Другої світової війни, відбулося покладання квітів до пам'ятника полеглим захисникам міста, також проведені інформаційні акції про місце і роль українського народу у перемозі над загарбниками.

"Святковий концерт ветеранам — учасникам війни та глядачам подарували представники військового ансамблю пісні і танцю. Глядачі почули як старі фронтові, так і сучасні українські пісні. Автопробіг техніки часів Другої Світової війни організували Управління цивільно-військового співробітництва разом з військовим історичним музеєм ЗС України", — йдеться в повідомленні.

"Автопробіг проводиться третій рік поспіль. Вчора ми почали зі Слов'янська та Краматорська. Сьогодні — Покровськ. Попереду — Волноваха та Мангуш. У заходах вже взяло участь понад 700 осіб, близько 100 з яких — ветерани. Загалом, нам вдалося залучити близько 25 зразків озброєння і військової техніки. Присутня техніка часів Другої світової війни — це точні копії. Хлопці-реконструктори дуже ретельно до цього ставляться. Техніка приїхала своїм ходом, також своїм ходом поїде далі. Є також автомати, кулемети, пістолети, гвинтівки, холодна зброя", — розповів полковник Олег Маланчук, начальник групи гуманітарної допомоги об'єднаного центру цивільно-військового співробітництва міста Краматорськ.

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