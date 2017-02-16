У Донбасі спостерігається деескалація конфлікту – Хуг

За останні дні обстріли скоротилися на 75%.

Хуг заявив про зниження обстрілів припинення вогню немає, заявив перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг.

"Ситуація покращилася. Після загострення в Адіївці та Ясинуватій попереднього тижня, за останній тиждень ми фіксували менше випадків порушення режиму припинення вогню. Фактично, вони знизилися на 75%. Наприклад, вчора ми спостерігали 200 вибухів в порівнянні з тисячою тижнем раніше. Можна сказати, що спостерігається більш-менш стабільний період деескалації", - сказав він на брифінгу в Києві.

За його словами, 200 випадків порушення режиму припинення вогню – це все одно багато, оскільки "кожна куля, мінометна міна або артилерійський снаряд можуть призвести до поранень".

Хуг заявив, що на сьогодні в СММ ОБСЄ працює 721 спостерігач, 603 з них працюють на сході України.

З початку доби і до 18.00 16 лютого, в результаті обстрілу бойовиків терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" троє солдатів Збройних сил України загинули і ще четверо отримали поранення, повідомили в прес-центрі штабу АТО.