У Донбасі склалася загроза екологічної катастрофи - Геращенко

Особливу тривогу викликають затоплені на окупованих територіях шахти, в яких рівень води майже досяг критичного максимуму.

Шахти Донбасу можуть спричинити екологічну катастрофу Прес-центр АТО/Facebook

Екологічна ситуація в Донбасі залишається вкрай небезпечною і вимагає негайної реакції як з боку місцевої та центральної влади України та світового співтовариства. Особливу тривогу викликають затоплені на окупованих територіях шахти, в яких рівень води майже досяг критичного максимуму, повідомила у Facebook віце-спікер Верховної ради України, представник в гуманітарній підгрупі ТКГ в Мінську Ірина Геращенко.

"Повинні посилити увагу світу до екологічних викликів та проблематики, вимагати доступу міжнародних експертів до всіх підприємств, які мають небезпечне виробництво, на тимчасово окупованих територіях, які сьогодні рейдерськи захоплено окупантами і бойовиками", - повідомила Геращенко після зустрічі в уряді, присвяченої проблематиці екології на Донбасі, техногенним та екологічним ризикам, викликаним збройною агресією РФ.

За її словами, міжнародні партнери України по нормандскому формату готові сприяти в експертизі екологічної ситуації на шахтах, проведення відкачуючих і відновлювальних робіт, делегування на місце експертів.

"Але інша сторона ("ДНР" - ред.) не дає доступу експертів - і це може закінчитися дуже серйозною екологічною катастрофою", - підкреслила вона.

За її словами, не менш важка ситуація склалася з підприємствами поблизу лінії зіткнення в зв'язку з постійними обстрілами з боку бойовиків.

"Українські переговорники в Мінську неодноразово піднімали питання режиму тиші для проведення ремонтних та відновлювальних робіт для підприємств, розташованих поблизу лінії розмежування. Однак РФ і ОРДЛО не надають гарантій і не дають можливості нормально провести ці роботи. Особливо гостро питання стоїть для Торецкого фенольного заводу, Авдіївського коксохімічного комбінату, інших стратегічних та інфраструктурних об'єктів", - повідомила вона.

"Ми готуємо оцінку наслідків підтоплених і затоплених шахт. І за це обов'язково буде відповідальність окупантів. За кожне знищене українське підприємство", - заявила Геращенко.

Раніше повідомлялося, що в окупованих районах Луганської і Донецької області зупиняються захоплені бойовиками підприємства, що знаходяться в українській юрисдикції. Зокрема, мова йде про шахти з видобутку вугілля антрацитової групи.