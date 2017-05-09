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У Донбасі 9 травня загинув український військовий

9 травня в 16:45

Солдат однієї з механізованих бригад став жертвою ворожого обстрілу.

АТО ВСУ нашивка
Українські сили зазнали втрат поблизу Луганського.
 Загибель українського військового сталася на Донецькому напрямку поблизу Луганського. Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

"Сьогодні, 9 травня, внаслідок обстрілу позицій однієї з механізованих бригад, особовий склад якої виконує бойові завдання на Донецькому напрямку неподалік Луганського, загинув військовослужбовець одного з підрозділів", - йдеться у повідомленні.

Ворог вів вогонь по українських позиціях зі стрілецької зброї, а також з гранатометів різних систем і мінометів калібром 120 та 82 міліметри.

Вранці стало відомо, що за попередню добу в АТО загинув один український військовий. Ще 9 захисників України були поранені. Вчора повідомлялося, що в Донбасі підірвався український військовий. Через невідомий вибуховий пристрій він отримав численні поранення, після чого був доставлений до шпиталю. Але лікарі не змогли врятувати його життя.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Україна Донецьк обстріл загинув
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