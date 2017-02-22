У "ДНР" з'являться свої "Нічні вовки" - ІС

Байкерські клуби "федерації автомобільного спорту ДНР" будуть вести на окупованих територіях пропагандистську роботу.

В ОРДО хочуть створити своїх власних "вовків" obitel-minsk.by

Окупаційна "влада" непідконтрольних Україні територій Донецької області анонсувала відкриття 23 лютого "відділень федерації автомобільного спорту", повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

Заходи відбудуться в містах Шахтарськ та Дебальцеве Донецької області.

"Згідно із задумом керівництва "ДНР", дані відділення стануть базою для формування спеціальних байкерських клубів, призначених для ведення агітаційно-пропагандистської роботи серед населення, передусім серед молоді, на підтримку діяльності "керівництва ДНР", за аналогією з російськими "Нічними вовками"", - пише Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

Байкерський клуб "Нічні вовки", до якого прихильно ставиться російський президент Володимир Путін, відомий своєю активною пропагандою ідей Кремля. Його учасники брали участь в спецоперації з анексії Криму, а його лідер, Олександр Залдостанов, відомий на прізвисько "Хірург", є одним із засновників російського "Антимайдана".

У 2015 році "путінських вовків" не пустили в Європу. Як писало видання Frankfurter Allgemeine, "Нічні вовки" Путіна могли нашкодити відносинам ЄС і Росії, тому рішення не впускати їх в Європу було вірним. З учасниками мотоклубу часто зустрічався президент Росії Володимир Путін. Байкери підтримують його ідеї агресивного російського націоналізму, який "загрожує миру в Європі". "Їх поїздка в Берлін повинна була стати демонстрацією такого агресивного мислення", - пояснює автор.