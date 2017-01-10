У "ДНР" відмовилися міняти заручників на умовах Савченко

Бойовики наполягають на формулі обміну полоненими з Україною "527 на 42".

У "ДНР" хочуть отримати 527 осіб натомість українців 42 РИА Новости

Окупаційна "влада" Донецька вважає неприйнятними пропозиції по обміну, озвучені раніше народним депутатом України Надією Савченко, і наполягають на обміні "всіх на всіх".

"Ми ведемо переговори з однозначної позиції про обмін всіх підтверджених осіб прізвищами на всіх. Таким чином, ми вимагаємо повернути нам 527 осіб, утримуваних Києвом, в обмін на що знаходяться в наших місцях ув'язнення 42 громадян України", - заявила у вівторок так звана "уповноважена з прав людини" в "ДНР" Дарина Морозова.

При цьому пропозиції Савченко обміну були відкинуті.

"Савченко ще раз озвучила пропозиції, які раніше звучали з Києва, віддати нам лише половину від загального числа утримуваних Києвом осіб, тобто 256 осіб. Тобто мова йде навіть не про обмін за прізвищами, а просто про якесь рішення українських властей повернути лише половину утримуваних осіб, що неприйнятно", - сказала Морозова.

Вона повідомила, що питання обміну полонених, як і раніше, буде підніматися на зустрічі гуманітарної підгрупи в Мінську.

Раніше Савченко, всупереч проханням СБУ не робити цього, опублікувала списки полонених і зниклих без вести в Донбасі. За словами народного депутата, Україною розшукується 494 безвісти зниклих.

За даними СБУ, терористи ОРДЛО утримують в заручниках 110 українських громадян. 492 людини вважаються зниклими безвісти. У Мінську тривають переговори про обмін полоненими за формулою "228 на 58", узгодженою з ОБСЄ.