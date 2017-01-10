У "ДНР" відмовилися міняти заручників на умовах Савченко

Бойовики наполягають на формулі обміну полоненими з Україною "527 на 42".
"Ми ведемо переговори з однозначної позиції про обмін всіх підтверджених осіб прізвищами на всіх. Таким чином, ми вимагаємо повернути нам 527 осіб, утримуваних Києвом, в обмін на що знаходяться в наших місцях ув'язнення 42 громадян України", - заявила у вівторок так звана "уповноважена з прав людини" в "ДНР" Дарина Морозова.
При цьому пропозиції Савченко обміну були відкинуті.
"Савченко ще раз озвучила пропозиції, які раніше звучали з Києва, віддати нам лише половину від загального числа утримуваних Києвом осіб, тобто 256 осіб. Тобто мова йде навіть не про обмін за прізвищами, а просто про якесь рішення українських властей повернути лише половину утримуваних осіб, що неприйнятно", - сказала Морозова.
Вона повідомила, що питання обміну полонених, як і раніше, буде підніматися на зустрічі гуманітарної підгрупи в Мінську.
Раніше Савченко, всупереч проханням СБУ не робити цього, опублікувала списки полонених і зниклих без вести в Донбасі. За словами народного депутата, Україною розшукується 494 безвісти зниклих.
За даними СБУ, терористи ОРДЛО утримують в заручниках 110 українських громадян. 492 людини вважаються зниклими безвісти. У Мінську тривають переговори про обмін полоненими за формулою "228 на 58", узгодженою з ОБСЄ.Інтерфакс-Україна