У "ДНР" сім'ї бойовиків евакуюють з населених пунктів уздовж лінії розмежування – ІС

У лавах бойовиків ходять чутки про нібито запланований наступ української армії на Дебальцеве.

Членів сімей бойовиків вивозять вглиб окупованих територій vk.com/strelkov_info

"1-го АК ДНР" і так звані "чиновники ДНР" масово евакуюють свої родини з населених пунктів поблизу лінії розмежування в Донбасі. Евакуація не припиняється з 20 грудня, повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

За словами координатора, членів сімей бойовиків і нібито "чиновників" вивозять з Дебальцевого, Вуглегірська та Дебальцевського (колишньої Комуни). Термінова евакуація пов'язана з посиленням військових дій на даних ділянках. Більшість людей вивозиться в Горлівку, звідти їх можуть переправити вглиб окупованих територій.

У лавах бойовиків вперто поширюються чутки про нібито прийдешній масштабний наступ сил ЗСУ на Дебальцеве, після "розвідки боєм" на Світлодарській дузі.

На саміті лідерів країн "Нормандської четвірки" 19 жовтня в Берліні була досягнута домовленість, що до кінця листопада глави МЗС затвердять основу проекту "дорожньої карти" з імплементації Мінських угод. Крім того, лідери країн попередньо домовилися про продовження роботи з розведення військ на чотирьох ділянках лінії зіткнення в Донбасі. Серед цих ділянок, зокрема, має бути і Дебальцеве Донецької області.

Проте міністри закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії на переговорах у Мінську 29 листопада не досягли прогресу в узгодженні "дорожньої карти" через відмову очільника МЗС РФ Сергія Лаврова обговорювати розміщення збройної місії ОБСЄ в Донбасі.

Детальніше про основні проблемні питання деокупації Криму і ОРДЛО читайте у статті Костянтина Батозького "Деокупація: початок" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".