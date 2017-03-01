Топ Новини
<
>

У "ДНР" шукають співробітників-втікачів з "держбезпеки" - ІС

1 березня в 12:57

Двоє "оперативників" четверту добу не виходять на зв'язок, їх підозрюють у переході на бік України.

ДНР
Двоє колабораціоністів "ДНР" імовірно перейшли на бік України
РИА Новости
На тимчасово окупованих територіях Донецької області розшукують "оперативників" так званого "МДБ ДНР", повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

Двоє співробітників "відомства" четверту добу не з'являються на роботі і не виходять на зв'язок.

"Керівництво "МДБ" допускає, що дані співробітники перейшли на бік України і в даний час знаходяться на контрольованій нею території", - зазначає Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

Розслідуванням займається "контррозвідка МДБ ДНР".

Читайте також: СБУ опублікувала запис розмови Захарченка про "ультиматум" Києву через блокаду ОРДЛО

Нагадаємо, раніше голова Національної поліції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін опублікував список колишніх українських правоохоронців, що співпрацюють з окупантами в Донбасі та працюють на "МДБ Л-ДНР".

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги Україна ДНР Донецьк Тимчук Донбас
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 27.16
EUR 28.79
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...