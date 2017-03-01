У "ДНР" шукають співробітників-втікачів з "держбезпеки" - ІС

Двоє "оперативників" четверту добу не виходять на зв'язок, їх підозрюють у переході на бік України.
Двоє співробітників "відомства" четверту добу не з'являються на роботі і не виходять на зв'язок.
"Керівництво "МДБ" допускає, що дані співробітники перейшли на бік України і в даний час знаходяться на контрольованій нею території", - зазначає Тимчук на своїй сторінці в Facebook.
Розслідуванням займається "контррозвідка МДБ ДНР".
Нагадаємо, раніше голова Національної поліції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін опублікував список колишніх українських правоохоронців, що співпрацюють з окупантами в Донбасі та працюють на "МДБ Л-ДНР".DT.UA