У "ДНР" шукають співробітників-втікачів з "держбезпеки" - ІС

Двоє "оперативників" четверту добу не виходять на зв'язок, їх підозрюють у переході на бік України.

Двоє колабораціоністів "ДНР" імовірно перейшли на бік України РИА Новости

На тимчасово окупованих територіях Донецької області розшукують "оперативників" так званого "", повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

Двоє співробітників "відомства" четверту добу не з'являються на роботі і не виходять на зв'язок.

"Керівництво "МДБ" допускає, що дані співробітники перейшли на бік України і в даний час знаходяться на контрольованій нею території", - зазначає Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

Розслідуванням займається "контррозвідка МДБ ДНР".

Нагадаємо, раніше голова Національної поліції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін опублікував список колишніх українських правоохоронців, що співпрацюють з окупантами в Донбасі та працюють на "МДБ Л-ДНР".