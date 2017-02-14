У "ДНР" російським ЗМІ розповіли про українських кіборгів, що воюють під психотропними препаратами

Бойовики визнають, що історії про кіборгів ВСУ – це не казки.

У "ДНР" розповіли про "живій воді" українських кіборгів РИА Новости

Представник так званого "оперативного командування ДНР" Едуард Басурін стверджує, що українські бійцівоюють під впливом сильної пропаганди та потужних психотропних препаратів.

"Адже історії про кіборгів — це не казки. Ми спочатку зіткнулися з таблетками. А потім в аеропорту виявили баклажки з написом "жива вода". Відправили в лабораторію. Це був найсильніший психотропний засіб, що повністю відключає почуття болю і страху. Людина під впливом такого засобу не падає від пострілів. Можна випустити усю обійму, а він йде на тебе. І ось ці випадки і зараз відзначали, на Промці, на півдні", – заявив він в інтерв'ю російській газеті "Известия".

Басурін стверджує, що українські військовослужбовці під дією психотропних речовин на деякий час стають практично безсмертними.

"В повний зріст йдуть в атаку. Його вбиваєш — він йде. У нього стріляєш — він падає, встає, знову йде. Поки в голову не потрапиш або в серце. Ну якщо бронік — у серце важко. В голову. Може і без голови намагатися піднятися і йти. Пізніше з'ясували, що воно діє рівно 10 днів. І Україна завжди дуже наполегливо вимагала, щоб ротація відбувалася раз у 10 днів", – підкреслив він.

При цьому, терорист вважає, що сьогодні багато хто в Україні підтримують та співчувають бойовикам ОРДЛО.

"Україна зараз розділилася на тих, хто нам співчуває і мовчить, а також пасивно служить в армії під страхом кримінального покарання в разі ухилення від служби, та тих, хто вбиває, зачищає і розстрілює", – уклав він.

Раніше бойовики терористичної організації "ЛНР" поширювали інформацію про те, що українська влада дала вказівку організувати хімічне зараження води, що поставляється до ОРДЛО, "для зомбування" населення окупованих районів якимись завезеними із США хімікатами.