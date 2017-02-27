У "ДНР" перевіряють боєготовність бойовиків з "резервних підрозділів" - ІС

Окупанти в тилу не ремонтують техніку і записують до складу бандформувань "мертві душі".

Окупанти в Донбасі не хочуть займатися ремонтом військової техніки vk.com/strelkov_info

На підконтрольних бойовикам так званої "" територіях Донбасу, керівництво НВФ поспіхом перевіряє боєздатність так званого "оперативного резерву першої черги", повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

Командування "1-го АК ДНР" категорично зажадало від командирів частин і підрозділів за будь-яких обставин провести комплекс заходів з відновлення та підвищення рівня боєздатності частин і підрозділів.

Під час проведених перевірок з'ясувалося, що в деяких підрозділах, відведених з передової під час чергової ротації, бойовики не хочуть займатися ремонтом техніки та озброєння. У сфері ремонту автотранспорту ситуація критична.

Також під час перевірок виявлено велику кількість "мертвих душ" у двох батальйонах окупантів. Перевіряючі виявили серйозний некомплект особового складу, хоча за документами "підрозділи" значилися повністю укомплектованими.

Нагадаємо, раніше командування 2-го Армійського Корпусу Збройних Сил Російської Федерації ініціювало розслідування розкрадання коштів, призначених для відновлення бойових машин, найманцями на сході України.