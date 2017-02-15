У "ДНР" лояльність колабораціоністів щомісяця перевіряють поліграфом – ІС

У лавах "поліції ДНР" і переселенців, які повернулися, шукають "українську агентуру".

У "ДНР" активно шукають "українських диверсантів" РИА Новости

На окупованих територіях Донецької області серед співробітників деяких районних відділів так званого "МВС ДНР" шукають "", повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

За словами координатора, з цією метою особовий склад щомісяця проходить перевірку на детекторі брехні. У разі підозри на "відсутність лояльності" або спробах обдурити поліграф, "поліцейських" карають відправкою у складі зведених команд на передову строком до трьох місяців.

Також співробітники так званого "МДБ ДНР" шукають "диверсантів" серед переселенців Зугресу, Харцизька та Іловайська. До перевірок переселенців залучаються також представники "поліції ДНР". Вони проводять обшуки за місцями проживання об'єктів перевірки.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських сил було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".