У "ДНР" ходять чутки про заміну Захарченка на колишнього депутата ПР — ІС

Колишній директор Горлівського коксохіму може стати новим ватажком "ДНР".
Наголошується, що згідно з тими ж чутками, нібито російськими кураторами на посаду ватажка угруповання "ДНР" розглядається кандидатура Бобкова - народного депутата України VII скликання від Партії регіонів, колишнього директора Горлівського коксохімічного заводу, який в 2015-2016 роках проходив службу" в "1-м АК ДНР" на командних посадах.
Раніше ватажок терористичної організації "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що терористи можуть захопити підконтрольні Україні райони Донбасу військовим шляхом.DT.UA