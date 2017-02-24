У "ДНР" ходять чутки про заміну Захарченка на колишнього депутата ПР — ІС

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Колишній директор Горлівського коксохіму може стати новим ватажком "ДНР".

У "ДНР" ходять чутки про заміну Захарченка на Бобкова

На окупованій російсько-терористичними військами території Донецької області серед "чиновників" ходять чутки про можливе відстороненняз посади, повідомив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

Наголошується, що згідно з тими ж чутками, нібито російськими кураторами на посаду ватажка угруповання "ДНР" розглядається кандидатура Бобкова - народного депутата України VII скликання від Партії регіонів, колишнього директора Горлівського коксохімічного заводу, який в 2015-2016 роках проходив службу" в "1-м АК ДНР" на командних посадах.

Раніше ватажок терористичної організації "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що терористи можуть захопити підконтрольні Україні райони Донбасу військовим шляхом.