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У "ДНР" ходять чутки про заміну Захарченка на колишнього депутата ПР — ІС

24 лютого в 12:03

Колишній директор Горлівського коксохіму може стати новим ватажком "ДНР".

Александр Захарченко
У "ДНР" ходять чутки про заміну Захарченка на Бобкова
На окупованій російсько-терористичними військами території Донецької області серед "чиновників" ходять чутки про можливе відсторонення ватажка "ДНР" Олександра Захарченка з посади, повідомив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

Наголошується, що згідно з тими ж чутками, нібито російськими кураторами на посаду ватажка угруповання "ДНР" розглядається кандидатура Бобкова - народного депутата України VII скликання від Партії регіонів, колишнього директора Горлівського коксохімічного заводу, який в 2015-2016 роках проходив службу" в "1-м АК ДНР" на командних посадах.

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Раніше ватажок терористичної організації "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що терористи можуть захопити підконтрольні Україні райони Донбасу військовим шляхом.  

За матеріалами: DT.UA
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Теги ДНР Захарченко Росія Горлівка
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