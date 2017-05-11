У Дніпрі затримали сімох причетних до сутичок 9 травня

Ще кілька "тітушок" оголошені в розшук.

Перші причетні до сутичок у Дніпрі затримані

У місті Дніпрі співробітники правоохоронних органів встановили особи та затримали сімох молодиків,. Вони також встановили особи ще сімох правопорушників, яких оголосили в розшук, повідомив радник мера Дніпра Максим Музика.

"Щойно відбулася зустріч активістів та ветеранів з керівництвом прокуратури, керівництвом СБУ в Дніпропетровській області, та керівництвом УВБ МВС щодо ходу слідства по подіях 9 травня в Дніпрі", - написав радник мера на своїй сторінці в Facebook.

Музика також повідомив про те, що дев'ятеро постраждалих вже дали свідчення. Він також закликав усіх очевидців обох інцидентів та інших потерпілих, надати у правоохоронні органи фото та відеоматеріали.

"Дуже просять очевидців та потерпілих, а також всіх, хто має фото та відеоматеріали (особливо потрібно відео з коптерів) звертатися за адресою: вул. Боброва, 32 (приймальня прокуратури). Начальник слідчої групи - Лисаченко Сергій Володимирович. Потрібні всі, хто може дати свідчення та опізнати "тітушок" та співробітників МВС, які били хлопців", - додав Музика.

За його словами, правоохоронці Дніпра запевнили, "що роблять все можливе, щоб винні були покарані згідно закону і було непотрібно вчиняти самосуд".

"Інформацію щодо ходу розслідування, а також час та місце судових засідань обіцяють надавати регулярно та вчасно. Побачимо. Спитаємо", - резюмував радник міського голови.

Як повідомлялося, 9 травня у Дніпрі сталися сутички під час масових заходів з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, є постраждалі.

В обласному управлінні Нацполіції призначили службове розслідування дій правоохоронців під час сутичок на масових заходах.

10 травня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звільнив очільників управлінь Національної поліції Дніпра та Дніпропетровської області. Власні посади втратили начальник ГУ Національної поліції у Дніпропетровській області генерал Ігор Репешко, начальник ГУ Національної поліції Дніпра полковник Андрій Бідил та їх заступники із забезпечення громадської безпеки.

Пізніше голова Національної поліції України Сергій Князєв призначив нового керівника поліції Дніпропетровської області. Ним став колишній начальник дніпровського Інституту внутрішніх справ Віталій Глуховеря. Його заступником призначено керівника патрульної поліції Дніпра Володимира Богоніса.