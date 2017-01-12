У Дніпрі з'явилися перші "розумні" зупинки

Зупинки оснащені підігрівом, безкоштовним Wi-Fi та афоризмами Сковороди.

< >





< > У Дніпрі з'явилися зупинки з підігрівом, безкоштовним Wi-Fi та афоризмами Сковороди. Фото Радіо Свобода

У Дніпрі з'явилися зупинки з підігрівом, безкоштовним Wi-Fi та афоризмами Сковороди. Радіо Свобода

Дніпрі з'явилися перші "розумні" зупинки громадського транспорту, перші два зупиночних комплексу облаштували на житловому масиві "Перемога", які оснастили безкоштовним Wi-Fi, пунктом для підзарядки смартфонів, передає " Радіо Свобода ".

На зупинках також працюють інфрачервоні обігрівачі, щоб пасажирам було комфортно чекати транспорт в холод. Також встановлять "тривожну кнопку" екстреного виклику поліції.

Всього в місті планують відкрити близько 100 таких зупинок. Їх розмір і особливості залежатиме від кількості пасажирів.

На "розумних" зупинках також планують встановити "розумні" урни, які зможуть частково загальмувати автомобіль, який наїде на зупинку. Половину нових зупинок вимостять тактильної плиткою для більш легкої орієнтації для людей з поганим зором та сліпих.

Зупинки прикрашені афоризмами з творів українських класиків, зокрема Григорія Сковороди.

Втім, істотним недоліком зупинок є відсутність графіків руху міського транспорту.

Радіо Свобода

Радіо Свобода