У Дніпрі сталася сутичка між трударями та соціалістами

Причиною сутички стали листівки, які представники профспілок намагалися дати демонстрантам-соціалістам.

У Дніпрі демонстранти не змогли знайти спільну мову gursesintour.com

У Дніпрі під час першотравневої демонстраціїміж представниками профспілок та колоною демонстрантів з прапорами "Соціалістичної партії України", повідомляє Depo.Дніпро

Як повідомляють журналісти видання, представники профспілок намагалися вручити листівки прихильникам соціалістів, які проходили центральним проспектом міста.

Трударі Дніпра на площі біля міської ради слухали виступ одного з організаторів мітингу, який говорив у гучномовець. У той самий час проспектом проходила колона демонстрантів з прапорами та повітряними кульками з символікою СПУ. Демонстранти на площі намагалися вручити їм листівки, проте чоловіки спортивної зовнішності заборонили це. Почалася штовханина, яку швидко розборонили поліцейські.

Колона "Соціалістів" дісталась площі Героїв Майдану, після чого організатори ходи повідомили про необхідність здати прапори. Після цього демонстранти розійшлися.

Зранку, з 10:00 до 11:00, поліцейські "хвилями" перекривали центральний проспект Дніпра через проходження ним демонстрантів. При цьому "майовка радянських офіцерів" на площі біля Театру опери та балету у Дніпрі пройшла у щільному оточенні поліції.

На час травневих свят поліція області переведена на посилений режим несення служби. Центр Дніпра патрулює кавалерійський взвод.

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