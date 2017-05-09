У Дніпрі сталася масова сутичка за участі ветеранів АТО, є постраждалі

ЗМІ повідомляють, що бійка почалася через червоні стяги соціалістів, які прийняли за радянські.

У Дніпрі сталася сутичка за участі ветеранів АТО. dniprograd.org

У містіполіція затримала 15 людей через можливу причетність до масової бійки, яка спалахнула в День перемоги над нацизмом. В ході сутичок травми отримали 14 осіб, серед яких 8 - учасники акцій і 6 правоохоронців.

У поліції міста повідомляють, що сталося два інциденти: один - через червоні прапори соціалістичної партії, надмірна кількість яких у колоні не сподобалася активістам, а другий - під час проходження акції "Опозиційного блоку".

У свою чергу, дніпровське видання "Дніпроград" повідомляє, що масова бійка почалася після офіційних урочистостей біля Монументу Слави.

"Коли представники партії "Соціалісти" вийшли на алею, виявилося, що у них більше червоних прапорів, ніж навіть людей. Шлях колоні заступили нечисленні, але рішучі правдиві ветерани – учасники війни на Сході, які, не розбираючи партійні там прапори чи радянські, зажадали прибрати "червоне ганчір'я", – пише видання, додаючи, що поліція вирішила відтіснити ветеранів АТО.

В ході сутички 11 людей отримали травми, а двох забрала карета "швидкої". "Дніпроград" зауважує, що свідки зазначають, що штовханину з АТОвцями почали невідомі хлопці спортивної статури, які перед цим охороняли агітаційні палатки "Опозиційного блоку" та мали помаранчеві позначки на грудях.

Тим часом, Нацполіція в Дніпрі також повідомляє про те, що правоохоронці біля Монументу Слави вилучили 3 травматичних і 1 газовий пістолети, 4 ножі, газовий балончик, шило, цвях та інші предмети. Один хлопець намагався пронести на мітинг газовий балончик "Терен-4". Його затримали і доставили у відділок.

Нагадаємо, що в Україні сьогодні відзначають День перемоги над нацизмом. Це державне свято з'явилося в результаті прийняття 9 квітня 2015 Верховною Радою України. Цього року воно вже відзначилося випадками сутичок. Зокрема, у Запоріжжі на День перемоги сталася сутичка біля мерії. Учасники акції "Безсмертний полк" принесли з собою заборонений в Україні прапор СРСР, чим розлютили патріотично налаштованих активістів. Сході інциденти сталися в Харкові і Одесі.

Стежте за перебігом подій у Києві в День перемоги над нацизмом в онлайн-трансляції на DT.UA.