У Дніпрі побудували сучасний трамвай

Нова модель зможе перевозити 267 пасажирів при швидкості до 75 км/год.

Компанія Татра-Південь, чиє виробництво розташоване в Дніпрі, показала нову модель трисекційного вагона К1М6. До роботи над вагоном були залучені близько 250 українських постачальників комплектуючих, зовнішній вигляд розробляли українські дизайнери. Модель розрахована на вітчизняну контактну мережу і звичний стан рейок.

У трамваї передбачене місце для розміщення людей з обмеженою мобільністю, є кондиціонер і wi-fi. Широкі подвійні двері дозволяють здійснювати швидку посадку і висадку пасажирів, великі вікна забезпечують добру освітленість і панорамний огляд. Вагон обладнаний ергономічними сидіннями, сучасною системою інформування пасажирів, світлодіодним освітленням.

Ходові візки нової конструкції обладнані двоступеневої підвіскою, що забезпечує плавність ходу і низький рівень шуму. Частка низької підлоги становить 70%. Вагон може розвивати швидкість до 75 км/год і перевозити до 267 пасажирів.

Закон про введення "електронного квитка" у міському громадському транспорті набув чинності. Документ був опублікований в офіційній парламентській газеті "Голос України" сьомого лютого.