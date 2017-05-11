У Дніпрі допитують колишнього регіонала Вілкула у справі про сутички 9 травня

Слідчі прокуратури працюють, щоб вийти на організаторів масових заворушень, а не тільки на рядових учасників.

Вілкул проходить як свідок у справі про події 9 травня в Дніпрі Українські новини

У Дніпрі допитують народного депутата("Опозиційний блок") в якості свідка у справі про зіткнення в Дніпрі 9 травня, повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган.

"Слідчі облпрокуратури Дніпропетровщини на даний момент допитують народного депутата від Опоблоку Олександра Вілкула у статусі свідка", - написала вона на своїй сторінці Facebook.

За її даними, допитаний в якості свідка представник Соцпартії Іван Ступак.

Проводяться слідчі дії з сімома затриманими. "Також один із затриманих вже пішов на співпрацю зі слідством та надав важливі для слідства покази на організатора однієї з груп, які вчинили масові заворушення", - зазначила вона.

"Слідчі прокуратури працюють, аби вийти на організаторів масових заворушень", - додала прес-секретар.

Як повідомлялося, 9 травня у Дніпрі сталися зіткнення. В обласному управлінні Нацполіції призначили службове розслідування дій правоохоронців під час заворушень на масових заходах.