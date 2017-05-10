У Дніпрі проведуть службове розслідування по 9 травня

Поліція Дніпра перевірить дії своїх співробітників

Глава обласного управління поліції призначив проведення службового розслідування дій поліції під час проведення масових заходів до Дня перемоги 9 травня, повідомив на брифінгу начальник Дніпровського відділу поліції Андрій Бідило, передає " Радіо Свобода ".

"Ми нічого приховувати не збираємося, є фото, відео, розстановка особового складу. Результати службового розслідування покажуть, чи гідно поводилася поліція, чи правильно застосовувала спеціальні засоби", - сказав він.

На його думку, поліція не перевищувала службових повноважень під час затримання групи молодчиків в центрі міста.



Він також повідомив, що в Дніпре під час масових заходів 9 травня поліція вилучила чотири ножа, три одиниці травматичної зброї, одну одиницю газової зброї, шість газових балончиків, балаклави і т.п., а також у одного з учасників заходу була вилучена каністра з хімічною сумішшю "зі специфічним запахом". За його словами, зараз триває експертиза змісту вилученої 10-літрової ємності.

Він додав, що каністру, а також ніж, газовий балончик і дві балаклави поліція вилучила саме у затриманих в центрі міста юнаків.



"Йдучи на захід з таким арсеналом, люди не прийшли покладати квіти. Можливо, були інші цілі. Їм було запропоновано показати поклажу в рюкзаках, на це у нас є право, передбачене законом України" Про поліцію ". Нам було відмовлено, чим було порушено законні вимоги співробітників поліції, тому вони були затримані, доставлені в райвідділ, де встановлені їхні особи, після цього вони були відпущені ", - сказав Бідило.

Під час масових акцій в День перемоги постраждали 15 осіб, про це під час брифінгу заявив директор департаменту комунікації МВС Артем Шевченко. За його словами, зіткнення відбулися в Києві, Харкові, Дніпрі, Запоріжжя. У відділення поліції було доставлено понад 50 чоловік.