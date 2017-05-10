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У Дніпрі проведуть службове розслідування по 9 травня

10 травня в 02:37
У поліції кажуть, що не збираються нічого приховувати.
 
Днипро полиция
Поліція Дніпра перевірить дії своїх співробітників
Глава обласного управління поліції призначив проведення службового розслідування дій поліції під час проведення масових заходів до Дня перемоги 9 травня, повідомив на брифінгу начальник Дніпровського відділу поліції Андрій Бідило, передає "Радіо Свобода". 

"Ми нічого приховувати не збираємося, є фото, відео, розстановка особового складу. Результати службового розслідування покажуть, чи гідно поводилася поліція, чи правильно застосовувала спеціальні засоби", - сказав він. 

На його думку, поліція не перевищувала службових повноважень під час затримання групи молодчиків в центрі міста.
 
Він також повідомив, що в Дніпре під час масових заходів 9 травня поліція вилучила чотири ножа, три одиниці травматичної зброї, одну одиницю газової зброї, шість газових балончиків, балаклави і т.п., а також у одного з учасників заходу була вилучена каністра з хімічною сумішшю "зі специфічним запахом". За його словами, зараз триває експертиза змісту вилученої 10-літрової ємності.

Він додав, що каністру, а також ніж, газовий балончик і дві балаклави поліція вилучила саме у затриманих в центрі міста юнаків.
 
"Йдучи на захід з таким арсеналом, люди не прийшли покладати квіти. Можливо, були інші цілі. Їм було запропоновано показати поклажу в рюкзаках, на це у нас є право, передбачене законом України" Про поліцію ". Нам було відмовлено, чим було порушено законні вимоги співробітників поліції, тому вони були затримані, доставлені в райвідділ, де встановлені їхні особи, після цього вони були відпущені ", - сказав Бідило.

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Під час масових акцій в День перемоги постраждали 15 осіб, про це під час брифінгу заявив директор департаменту комунікації МВС Артем Шевченко. За його словами, зіткнення відбулися в Києві, Харкові, Дніпрі, Запоріжжя. У відділення поліції було доставлено понад 50 чоловік.

За матеріалами: Радіо Свобода
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