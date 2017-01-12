У Держлісагентстві підписали наказ для боротьби з незаконним експортом лісу

Згідно з новим наказом, довжина дров, що експортуються з України, не повинна перевищувати двох метрів. На думку чиновників, це дозволить припинити вивіз ділової деревини під виглядом дров.
Наказ торкнеться державних підприємств-експортерів, підконтрольних Держлісагентству. Згідно йому, довжина експортованих дров не повинна перевищувати двох метрів.
"Підписаний мною наказ, робить неможливим вивезення з України ділової деревини під виглядом дров", - зазначила Юшкевич.
Тимчасово виконуюча обов'язки голови Держлісагентства повідомила про те, що з наказом ознайомлять також органи митного контролю.
"Керівники лісогосподарських підприємств повинні неухильно виконувати зазначені вимоги. У разі порушень Держлісагентство буде приймати кадрові рішення, а матеріали будуть направлятися в правоохоронні органи", - додала вона.
Христина Юшкевич закликала інших постійних експортерів лісу ввести відповідну норму і обмежити довжину дров двома метрами.
Законом України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів" з 1 січня 2017 року введено повну заборону на експорт лісоматеріалів в необробленому вигляді. Строк дії мораторію – 10 років.
Детальніше про проблеми лісівництва і лісокористування читайте в матеріалі Андрія Бобка "Лісовій справі терміново потрібне оздоровлення" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA