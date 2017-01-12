У Держлісагентстві підписали наказ для боротьби з незаконним експортом лісу

Згідно з новим наказом, довжина дров, що експортуються з України, не повинна перевищувати двох метрів. На думку чиновників, це дозволить припинити вивіз ділової деревини під виглядом дров.

Новий наказ обмежує довжину експортованих дров regioncrimea.org

Тимчасово виконуюча обов'язки голови Державного агентства лісових ресурсів Христина Юшкевич підписала наказ, що зобов'язує обмежувати довжину дров, що поставляються за межі України .

Наказ торкнеться державних підприємств-експортерів, підконтрольних Держлісагентству. Згідно йому, довжина експортованих дров не повинна перевищувати двох метрів.

"Підписаний мною наказ, робить неможливим вивезення з України ділової деревини під виглядом дров", - зазначила Юшкевич.

Тимчасово виконуюча обов'язки голови Держлісагентства повідомила про те, що з наказом ознайомлять також органи митного контролю.

"Керівники лісогосподарських підприємств повинні неухильно виконувати зазначені вимоги. У разі порушень Держлісагентство буде приймати кадрові рішення, а матеріали будуть направлятися в правоохоронні органи", - додала вона.

Христина Юшкевич закликала інших постійних експортерів лісу ввести відповідну норму і обмежити довжину дров двома метрами.

Законом України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів" з 1 січня 2017 року введено повну заборону на експорт лісоматеріалів в необробленому вигляді. Строк дії мораторію – 10 років.

Детальніше про проблеми лісівництва і лісокористування читайте в матеріалі Андрія Бобка "Лісовій справі терміново потрібне оздоровлення" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".