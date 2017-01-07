У день Різдва В АТО поранено трьох українських військових

Бойовики продовжують обстріли і атакують позиції ЗСУ, незважаючи на православне свято.
Як повідомляє прес-центр штабу АТО, на Маріупольському напрямку терористи використовували артилерію калібру 122 мм для обстрілу Водяного. З мінометів обстрілювалися Павлопіль і Талаківка.
З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї обстрілювалися Павлопіль, Мар'їнка, Гнутове, Староігнатівка, Водяне, Талаківка та Широкине.
На Луганському напрямку ворог використав міномети різних калібрів для обстрілу Троїцького. З гранатометів і стрілецької зброї обстрілювалися Новоолександрівка та Новозвановка.
На Донецькому напрямку бойовики застосовували 82 мм міномети та озброєння БМП для обстрілу Троїцького, а також вели з гранатометів і стрілецької зброї обстріли Пісків, Авдіївки та Луганського.
В районі Авдіївки відбулося бойове зіткнення: напад бойовиків вдалося відбити.