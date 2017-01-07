У день Різдва В АТО поранено трьох українських військових

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Бойовики продовжують обстріли і атакують позиції ЗСУ, незважаючи на православне свято.

В АТО поранені ще троє українських бійців Прес-центр АТО/Facebook

За минулу добу, з 6 на 7 січня, російсько-терористичні війська здійснили 32 обстріли позицій ВСУ в Донбасі. Поранення отримали троє українських військовослужбовців.

Як повідомляє прес-центр штабу АТО, на Маріупольському напрямку терористи використовували артилерію калібру 122 мм для обстрілу Водяного. З мінометів обстрілювалися Павлопіль і Талаківка.

З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї обстрілювалися Павлопіль, Мар'їнка, Гнутове, Староігнатівка, Водяне, Талаківка та Широкине.

На Луганському напрямку ворог використав міномети різних калібрів для обстрілу Троїцького. З гранатометів і стрілецької зброї обстрілювалися Новоолександрівка та Новозвановка.

На Донецькому напрямку бойовики застосовували 82 мм міномети та озброєння БМП для обстрілу Троїцького, а також вели з гранатометів і стрілецької зброї обстріли Пісків, Авдіївки та Луганського.

В районі Авдіївки відбулося бойове зіткнення: напад бойовиків вдалося відбити.

припинення вогню з 24 грудня. Нагадаємо, що 21 грудня, спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактної групи в Мінську Мартін Сайдік заявив, що учасники переговорів домовилися про

Однак, як повідомили в штабі АТО, режим тиші підтримувався близько 25 хвилин, після чого терористи відновили обстріли позицій ЗСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії та мінометів.