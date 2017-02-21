У чотирьох областях України розпочав роботу рибний патруль

найближчим часом буде оголошено додатковий конкурс на зайняття вакантних посад.

З початку року рыбоохоранний патруль здійснив понад 30 рейдів Министерство аграрної політики і продовольства України/Facebook Рибоохоронний патруль розпочав роботу в Івано-Франківській, Рівненській, Тернопільській та Харківській областях, повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

У зв'язку з тим, що з першою хвилею кадрових конкурсів у чотирьох управліннях до теперішнього часу заповнено лище 15 з 48 вакансій, найближчим часом буде оголошено додатковий конкурс. Випробувальний термін патрульних складатиме до шести місяців.

З січня рибоохоронні патрулі в Харківській області провели вісім, у Тернопільській - 12, Івано-Франківській – 11 рейдів. Рівненський рыбоохранный патруль зафіксував два порушення правил рибного лову.

Нагадаємо, реформа Держрибагентства, що передбачає ліквідацію Рибінспекції та створення нових територіальних управлінь рибоохоронного патруля, стартувала в 2015 році.

Перший рыбоохоронний патруль був запущений у червні 2016 року в Київській області для забезпечення на водоймах ефективної системи контролю використання і відтворення риби, а також для боротьби з браконьєрством.