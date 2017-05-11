Підірвали вхід в банк, в довколишніх будинках повилітали вікна.

У центрі Миколаєва пролунав потужний вибух - невідомі в ніч на четвер, 11 травня, підірвали двері в банк "Південний" на проспекті Центральний. Вибуховою хвилею вибило вікна квартир у поруч розташованому будинку.

"Невідомі підірвали вхідні двері в банк. Вибухова хвиля була настільки сильною, що в результаті неї повилітали шибки у вікнах квартир 3 і 4 поверхів, розташованих у будинку поруч з будівлею банку", - повідомив очевидець, пише миколаївське видання "Преступности. Нет".

На місці події працює поліція і рятувальні служби.

Інформації про потерпілих немає, незважаючи на те, що шматки двері банку розлетілися в радіусі двадцяти метрів.

Як повідомлялося, рівно місяць тому вибух прогримів у центрі Києва, на Вулиці, у будинку, де розташовувався банк.