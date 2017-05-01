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У центрі Києва пройшла першотравнева демонстрація

1 травня в 11:53

Близько тисячі лівих скористалися конституційним правом на вільне вираження своїх поглядів і переконань.

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Фото strana.ua

Близько тисячі людей різного віку пройшли з ранку по Хрещатику у напрямку Європейської площі. Організаторами акції виступили Федерація профспілок України і Соціал-демократична партія, повідомляє Укрінформ.

Учасники маршу несли прапори з написом "Київська міська профспілка" і червоні прапори Соціал-демократичної партії, а також саморобні гасла. Марш супроводжувала машина з гучномовцем, на якій було розгорнуто банер "Мир-Праця-Першотравень", і оркестр барабанщиць. Демонстрацію охороняли близько 200 поліцейських, обстановка була спокійною.

У понеділок, 1 травня, в Україні відзначається міжнародний день праці. У центральній частині Києва мітинги і масові акції не планувалися. Заступник начальника Головного управління МВС в Києві Ігор Коваленко зауважив, що всього надійшло три масштабних заявки на проведення масових акцій у столиці 1 травня – від Компартії України і ради Організації ветеранів в центральній частині і від незалежних профспілок – на Трухановому острові.

КПУ і Організація ветеранів заявили про намір перемістити свої акції в Музей Великої Вітчизняної війни. "Але на даний момент на території музею також ведуться підготовчі заходи з підготовки до 9 травня", - зазначив заступник начальника управління МВС в Києві.

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За даними Центру Разумкова, кожен десятий українець хоче військового режиму. Українці хотіли б одночасно і демократії, і сильного лідера, не залежного від демократичних процедур.

За матеріалами: korrespondent.net
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