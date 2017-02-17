У центрі Києва на п'ять днів перекриють рух

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Рух буде перекрито з 07:00 і до закінчення пам'ятних заходів.

З суботи по середу центр Києва буде перекритий для транспорту Ганна Здоренко, DT.UA

У зв'язку із заходами, присвяченими третьої річниці Революції Гідності і пам'яті загиблих Героїв Небесної Сотні, в центрі Києва тимчасово заборонено рух транспорту 18-22 лютого, повідомляє прес-служба КМДА.

Так, перекривати рух транспорту на:

вул. Хрещатик (на відрізку від вул. Богдана Хмельницького до д. № 3 на вул. Хрещатик)

вул. Михайлівській (на ділянці від вул. Хрещатик до перетику з вул. Костьольній)

вул. Архітектора Городецького, вул. Ольгинської та вул. Інститутській (на відрізку від алеї Героїв Небесної Сотні до перехрестя вул. Інститутської і Шовковичної).

"Згідно з розпорядженням КМДА, на час проведення заходів будуть внесені зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту загального користування, шлях слідування яких проходить зазначеними вулицями", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 18-21 лютого в Києві відбудуться пам'ятні заходи, приурочені до дня Героїв Небесної сотні. Так, 18 лютого в "Українському домі" відкриється виставка "У фокусі подій", а 19 – показ вистави "Ми, Майдан", Київського муніципального театру "Колесо". 20 лютого на Алеї героїв Небесної сотні відбудеться панахида за Героями Небесної Сотні та борцями за незалежність України.

Повний список пам'ятних заходів 18-21 лютого в столиці доступний на сайті Українського інституту національної пам'яті.

Раніше в СБУ повідомляли, що Росія намагається використовувати пам'ятні заходи 18-20 лютого у Києві з нагоди річниці масових вбивств активістів Евромайдану, для провокування сутичок та масових заворушень.