У Брюсселі відкрилося представництво Світового конгресу українців

Серед головних завдань представництва – підтримка євроінтеграції України та протидія російській пропаганді.

Філіал СКУ в Брюсселі просуватиме інтереси України на міжнародній арені myronstandret / Depositphotos

Представництво Світового конгресу українців () відкрилося у Брюсселі, повідомляє " Укрінформ ". Презентація місії відбулася за підтримки української громади Бельгії та дипломатичних представництв України.

"Ми відкриваємо цю місію, щоб бути постійно присутніми у європейських структурах, щоб просувати європейську інтеграцію України", - повідомив президент Світового конгресу українців Євген Чолій.

За словами Чолія, дуже символічним є те, що місія розпочинає свою діяльність у День Героїв Небесної сотні.

Директор брюссельського представництва Світового конгресу українців Марина Ярошевич розповіла про те, що серед основних завдань місії є й активне просування інтересів України в інституціях Європейського союзу, штаб-квартирі НАТО та інших міжнародних організаціях, включно з Радою Європи та ОБСЄ.

Серед інших завдань місії, за словами очільника СКУ, є протидія масштабній російській дезінформації та пропаганді. При цьому в Брюсселі до цього долучатимуть представників української громади Бельгії та дипломатів.

Як повідомлялося раніше, Світовий конгрес українців, закликав Нідерланди розблокувати ратифікацію угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. За словами президента Конгресу Євгена Чолія, відмова від ратифікації негативно позначиться не тільки на Україні, але і країнах-членах ЄС.