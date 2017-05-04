У БПП підтвердили припинення громадянства Артеменка

Позбувшись громадянства, автор "мирного плану" автоматично втратить депутатський мандат.

Після позбавлення громадянства і депутатського імунітету Артеменка можуть затримати Andrey Artemenko / Facebook

Народний депутат від "Блоку Петра Порошенко", член парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Ірина Фриз підтвердила, що президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства народного депутата

"Андрій Артеменко втратив громадянство України. Про це свідчить указ президента України Петра Порошенка. Згідно п. 1 ст. 20 закону України "Про громадянство України", громадянство України втрачається, якщо громадянин України добровільно набув громадянство іншої країни. Указ президента також означає втрату Артеменком статусу народного депутата України, що не вимагає голосування сесійної зали", - написала політик на своїй сторінці в Facebook увечері в четвер, 4 травня.

Фриз нагадала, що згідно із законом "Про статус народного депутата України", повноваження народного депутата припиняються достроково у разі припинення його громадянства або виїзду на постійне проживання за межі України.

Таким чином, у прокуратури є всі підстави для затримання Артеменка і слідчих дій у рамках кримінального провадження за ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада), фігурантом якого є екс-"радикал", підсумувала депутат.

Як повідомлялося, 30 квітня голова парламентської партії "Радикальної партії" Олег Ляшко заявив, що президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства Артеменка. У той же час, член комісії при президентові з питань громадянства Валерій Пацкан повідомив, що питання Артеменка комісією ще не розглядалося.

Нагадаємо, 19 лютого газета The New York Times повідомила, що член парламентської фракції "Радикальної партії" Андрій Артеменко передав план нормалізації відносин між Україною і Росією екс-раднику президента США Майклу Флінну незадовго до його відставки.

Серед іншого план містить ідею проведення всеукраїнського референдуму про передачу Криму Росії в оренду на 50-100 років, а також передбачає виведення російських військ з території України. Документи Флінну Артеменко передавав через бізнесмена Фелікса Сейтера, у якого були ділові зв'язки з Дональдом Трампом, а також через юриста американського президента Майкла Коена.

20 лютого фракція "Радикальної партії" прийняла рішення про виключення Артеменка зі свого складу.

Генпрокуратура відкрила щодо Артеменка кримінальне провадження за статтею 111 КК (державна зрада), а також ініціювала процедуру припинення його громадянства.