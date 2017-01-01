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У "Борисполі" затримали громадянина РФ, якого розшукує Інтерпол за причетність до тероризму

1 січня в 17:59

Затриманого передано підрозділу Національної поліції.

борисполь
В "Борисполі" затримали громадянина РФ, якого розшукував Інтерпол за тероризм

Учора ввечері, 31 грудня, в міжнародному аеропорту "Бориспіль", під час оформлення пасажирів рейсу "Стамбул-Київ", прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" затримали громадянина РФ, який знаходиться в міжнародному розшуку Інтерполу, повідомили в прес-службі ДПСУ.

"35-річний громадянин Російської Федерації з травня 2014 року розшукувався в рамках проведення заходів щодо пошуку злочинців по лінії Інтерполу для притягнення до кримінальної відповідальності за скоєння злочинів, пов'язаних із участю в терористичному угрупованні", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники додали, що затриманого передано підрозділу Національної поліції.

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Раніше повідомлялось, що на кордоні України з Угорщиною сталася перестрілка між співробітниками Державної прикордонної служби та контрабандистами.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Інтерпол прикордонники терорист
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