У "Борисполі" затримали громадянина РФ, якого розшукує Інтерпол за причетність до тероризму

Затриманого передано підрозділу Національної поліції.
Учора ввечері, 31 грудня, в міжнародному аеропорту "Бориспіль", під час оформлення пасажирів рейсу "Стамбул-Київ", прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" затримали громадянина РФ, який знаходиться в міжнародному розшуку Інтерполу, повідомили в прес-службі ДПСУ.
"35-річний громадянин Російської Федерації з травня 2014 року розшукувався в рамках проведення заходів щодо пошуку злочинців по лінії Інтерполу для притягнення до кримінальної відповідальності за скоєння злочинів, пов'язаних із участю в терористичному угрупованні", - йдеться в повідомленні.
Прикордонники додали, що затриманого передано підрозділу Національної поліції.
Раніше повідомлялось, що на кордоні України з Угорщиною сталася перестрілка між співробітниками Державної прикордонної служби та контрабандистами.DT.UA