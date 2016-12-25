У анексованому Криму "міністр економіки" подав у відставку

У прес-службі "голови Криму" Сергія Аксьонова інформацію підтвердили.
"Міністр економічного розвитку Валентин Демидов написав заяву про звільнення за власним бажанням", - розповіли в прес-службі "голови Криму" Сергія Аксьонова.
Рішення по Демидову поки не прийнято – на офіційному сайті "Ради міністрів Криму" наказу про звільнення "міністра економіки Криму" від займаної посади немає.
Валентин Демидов обіймав посаду з червня 2015 року, до цього чиновник працював головою адміністрації Армянська.
Раніше повідомлялося, що Міністерство фінансів США у вівторок, 20 грудня, розширило санкційний список фізичних осіб і компаній, причетних до збройної агресії і порушення територіальної цілісності України.
Під санкції потрапили понад 30 компаній, у тому числі "Будпроект", ГУП "Кримські морські порти", "Кримська залізниця", ТОВ "РосХімТрейд", "Транспетрочарт", ТОВ "Карст", ТОВ "Солід", ТОВ "Транс-флот", а також санкції накладені на кораблі під російським прапором "Сталінград" і "Маршал Жуков".
Раніше в Державному департаменті США заявили, що економічні санкції, накладені США на Росію за порушення суверенітету України, будуть залишатися в дії аж до повернення Криму Україні.
Нагадаємо, 1 і 7 вересня США розширили списки фізичних та юридичних осіб, на яких накладені санкції за причетність до російської агресії та окупації українських територій. У список також потрапили компанії, що працюють в анексованому Криму. Санкції наклали на 17 російських і українських громадян, причетних до терористичних організацій та збройної агресії проти України, а також більш ніж на 100 компаній.Интерфакс