У 59-му російському "гумконвої" виявилося на шість машин більше заявленого

Українські прикордонники не змогли оглянути вміст основних і додаткових машин.

Росія прислала до України "додаткові" вантажівки з гуманітаркою vk.com/Федор Болдырев

З Ростовської області Росії в окуповані райони Донецької та Луганської областей вирушив черговий 59-йМНС РФ.

"В період з 5:45 до 7:00 через російські пункти пропуску "Донецьк" і "Матвєєв Курган" на в'їзд в Україну пройшли дві колони у складі 46 автомобілів", - зазначив на своїй сторінці у Facebook прес-секретар Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

Особливістю 59-го "гумконвоя" стала кількість машин. Вона перевищувала зазначену в ноті МЗС РФ на шість вантажівок. Так, замість 40 заявлених у документах, на територію України та тимчасово непідконтрольні території Україні, в'їхало 46 вантажівок.

За словами Слободяна, огляд колон відбувався тільки візуально, так як ввезення "гумконвоя" на територію України знову відбулося з порушенням норм міжнародного та українського законодавства.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві оборони України повідомляли про те, що російські "гумконвоі" вивозять з ОРДЛО обладнання промислових підприємств.

Також у пакетах з "гуманітарною допомогою" українські розвідники знаходили зброю і вибухівку.