У 59-му "гумконвої" вивезли понад 40 вбитих російських військових – розвідка

Росія продовжує використовувати камази так званої "гуманітарної допомоги" для перевезення убитих військових ЗС РФ і обладнання підприємств і шахт Донбасу.

У РФ продовжують використовувати "гумконвоі" для перевезення убитих російських військових і обладнання підприємств Донбасу

Командування Збройних Сил Російської Федерації продовжує приховувати втрати кадрових російських військових у Донбасі. Для перевезення убитих російських військових використовуються так звані, повідомляють у прес-службі Головного Управління Розвідки Міністерства оборони України.

"22 грудня цього року транспортні засоби так званого 59 "гуманітарного конвою" були задіяні у вивезенні з міських моргів населених пунктів Горлівка та Макіївка на територію Росії близько 40 тіл убитих військовослужбовців ЗС РФ", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Крім того, розвідники відзначають факт вивезення у вантажівках металевих конструкцій підприємств і шахт Донбасу.

"Через неспроможність так званої "влади", що діє на тимчасово окупованій території України, забезпечити функціонування промисловості, продовжується занепад і руйнування підприємств. На шахті "Марія-Глибока" (колишня шахта ім. Менжинського, місто Первомайськ Луганської області) окупанти демонтують металеві конструкції і вивозять їх на територію РФ як металобрухт", - підкреслюють розвідники.

На саміті лідерів країн "Нормандської четвірки" 19 жовтня в Берліні була досягнута домовленість, що до кінця листопада глави МЗС затвердять основу проекту "дорожньої карти" з імплементації Мінських угод. Крім того, лідери країн попередньо домовилися про продовження роботи з розведення військ на чотирьох ділянках лінії зіткнення в Донбасі. Серед цих ділянок, зокрема, має бути і Дебальцеве Донецької області.

Проте міністри закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії на переговорах у Мінську 29 листопада не досягли прогресу в узгодженні "дорожньої карти" через відмову очільника МЗС РФ Сергія Лаврова обговорювати розміщення збройної місії ОБСЄ в Донбасі.

Детальніше про основні проблемні питання деокупації Криму і ОРДЛО читайте у статті Костянтина Батозького "Деокупація: початок" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".