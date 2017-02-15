У 2017 році бойовики "ДНР" втратили вбитими мінімум 70 осіб – Бутусов

В той же час, з'єднання "ЛНР" в січні-лютому втратили до 10 осіб, включаючи першого заступника командуючого 2 АК "ЛНР" Олега Анащенко, вказує аналітик.

У січні-лютому з'єднання ОРДЛО втратили убитими близько 80 осіб МВС України

Сумарні втрати бойовиків "ДНР" у 2017 році наразі склали щонайменше 70 осіб вбитими, при тому більшу частину втрат ворог зазнав у боях під, заявив журналіст та військовий аналітик Юрій Бутусов.

Як вказує Бутусов в Facebook, згідно із заявою представника "оперативного командування ДНР" Едуарда Басуріна, "в період з 3 лютого, коли почалося загострення, загинули 45 осіб, з них чотири мирних жителі". Журналіст робить висновок, що в період з 3 по 9 лютого з'єднання бойовиків втратила в боях 41 особу вбитими.

При цьому, незважаючи на заборону публікувати свої втрати, російські джерела повідомляли, що в період з 29 січня (коли почалося загострення під Авдіївкою) по 3 лютого, "ДНР" несла важкі втрати, включаючи комбата бойовиків Івана Балакая, а також 4 найманців батальйону "Сомалі".

"Всі ці серйозні втрати, які ми навіть орієнтовно встановити не можемо, але враховуючи, що противника було вибито з двох укріплених позицій і всі його атаки були відбиті, ці втрати не поступаються українським, а, судячи з кинутих трупів – перевершують", – констатує Бутусов.

Журналіст вказує, що в 2017 році втрати несли також і з'єднання "ЛНР". Зокрема – прямо в окупованому Луганську підірвали першого заступника командуючого корпусу "ЛНР" Олега Анащенко, хоча цифри втрат та не опубліковані.

"Сумарно за повідомленнями в соцмережах втрати противника в боях в 2017-му році склали тільки у складі 1-го корпусу "ДНР" мінімум 70 бойовиків тільки вбитими (деяку кількість з початку року + деяке число з початку контактних боїв 29 січня + 41 з 3-го лютого). Більшу частину цих втрат ворог зазнав у боях під Авдіївкою, протягом короткого проміжку 29 січня-8 лютого. Значно менші втрати, однак судячи з усього мінімум до 10 осіб, втратили частини 2-го корпусу в січні-лютому", – констатує аналітик.

Нагадаємо, 29 січня ситуація в зоні АТО загострилася: противник почав масовані обстріли Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських сил було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого, водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки було відновлено, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі сади.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".