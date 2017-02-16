У 18 з 20 суддів Верховного суду є родичі, що працюють у правовій сфері

Нерідко родичі суддів працюють на допоміжних посадах у тому ж Верховному суді України.
Як повідомляють "Наші гроші", відповідний висновок дозволяє зробити аналіз декларацій сімейних зв'язків суддів ВСУ, оприлюднених Вищою кваліфікаційною комісією суддів України.
Наголошується, що нерідко родичі суддів працюють в тому ж Верховному суді України. Так, на адміністративних або допоміжних посадах в ВСУ працюють племінниці суддів Канигіной, Кривенды та Кузьменко, племінник судді Короткевича, син судді Ковтюк та дочка судді Охрімчук.
У двох суддів ВСУ є родичі в Генпрокуратурі, а в інших Вищих судах на різних посадах працюють родичі ще шести суддів Верховного суду.
Дружина судді Михайла Гриціва у 2002-2011 роках була суддею львівського госпсуду, З 2011 – є суддею Львівського апеляційного госпсуду. Його син – назар Гриців в 2008-2014 роках був прокурором прокуратури Сихівского району Львова, а з тих пір – Прокуратури Львівської області. В той же час його дочка Галина Гриців у 2010-2016 рр.. була помічником судді Львівського окружного адмінсуду. З березня 2016 року – помічник секретаря Пленуму Вищого адмінсуду.
Дружина судді Олександра Прокопенка працює лаборантом у Військово-медическом управлінні СБУ. Його син з березня 2016 року є детективом НАБУ.
Нагадаємо, 30 вересня 2016 року набули чинності зміни до Конституції України в частині правосуддя та Закону "Про судоустрій і статус суддів", у зв'язку з чим в країні стартувала судова реформа. Верховний суд став найвищою судовою інстанцією України, його склад повинен бути сформований з суддів, обраних за підсумками відкритого конкурсу.
26 грудня стало відомо про те, що до участі у конкурсі на зайняття посад суддів оновленого Верховного суду допущені 653 кандидата. Конкурс оголошено на 120 вакантних посад, по 30 чоловік у кожен касаційний суд.
Детальніше про судову реформу в Україні читайте в матеріалі Михайла Жернакова"Верховний суд президента" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA