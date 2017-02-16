У 18 з 20 суддів Верховного суду є родичі, що працюють у правовій сфері

Нерідко родичі суддів працюють на допоміжних посадах у тому ж Верховному суді України.

Родичі суддів ВСУ працюють в судах і прокуратурах

Переважна більшість суддівмають родичів, що працюють у судовій системі, правоохоронних органах, або юридичній сфері.

Як повідомляють "Наші гроші", відповідний висновок дозволяє зробити аналіз декларацій сімейних зв'язків суддів ВСУ, оприлюднених Вищою кваліфікаційною комісією суддів України.

Наголошується, що нерідко родичі суддів працюють в тому ж Верховному суді України. Так, на адміністративних або допоміжних посадах в ВСУ працюють племінниці суддів Канигіной, Кривенды та Кузьменко, племінник судді Короткевича, син судді Ковтюк та дочка судді Охрімчук.

У двох суддів ВСУ є родичі в Генпрокуратурі, а в інших Вищих судах на різних посадах працюють родичі ще шести суддів Верховного суду.

Дружина судді Михайла Гриціва у 2002-2011 роках була суддею львівського госпсуду, З 2011 – є суддею Львівського апеляційного госпсуду. Його син – назар Гриців в 2008-2014 роках був прокурором прокуратури Сихівского району Львова, а з тих пір – Прокуратури Львівської області. В той же час його дочка Галина Гриців у 2010-2016 рр.. була помічником судді Львівського окружного адмінсуду. З березня 2016 року – помічник секретаря Пленуму Вищого адмінсуду.

Дружина судді Олександра Прокопенка працює лаборантом у Військово-медическом управлінні СБУ. Його син з березня 2016 року є детективом НАБУ.

Нагадаємо, 30 вересня 2016 року набули чинності зміни до Конституції України в частині правосуддя та Закону "Про судоустрій і статус суддів", у зв'язку з чим в країні стартувала судова реформа. Верховний суд став найвищою судовою інстанцією України, його склад повинен бути сформований з суддів, обраних за підсумками відкритого конкурсу.

26 грудня стало відомо про те, що до участі у конкурсі на зайняття посад суддів оновленого Верховного суду допущені 653 кандидата. Конкурс оголошено на 120 вакантних посад, по 30 чоловік у кожен касаційний суд.

Детальніше про судову реформу в Україні читайте в матеріалі Михайла Жернакова"Верховний суд президента" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".