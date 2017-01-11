У 11 районах Одеської області обмежили рух транспорту через снігопади

Автодороги М15 перекрита, на М14 обмежено рух вантажного транспорту.

Дорога Одеса-Рені залишається перекритою ДСНС України

У зв'язку зі складними погодними умовами вобмежено рух транспорту, повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій у середу, 11 січня.

Через хуртовини та снігопади перекрита автодорога М15 Одеса-Рені, на автодорозі М14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ заборонено рух вантажного транспорту у напрямку Таганрога. Також обмежено рух важковагового транспорту на дорозі Кропивницький – Платонове.

11 січня заборонено автомобільний рух на дорогах загального користування державного і місцевого значення у 11 районах області: Арцизському, Болградському, Біляївському, Білгород-Дністровському, Кілійському, Лиманському, Ізмаїльському, Овідіопольському, Ренійському, Саратському та Татарбунарському.

Станом на 17:00 середи заторів на дорогах області не зафіксовано.

Залізничні вокзали й аеропорти працюють у звичайному режимі.

Усього в зв'язку з важкими погодними умовами до розчищення автомобільних доріг в Україні залучили 2 тисячі 624 співробітники "Укравтодору" і ДСНС, а також 1 тисячу 723 одиниці техніки.

З 4 січня рятувальники визволили зі снігових заметів 1 тисячу 998 автомобілів, у яких знаходилися 4 тисячі 864 людини.