Топ Новини
<
>

У 11 районах Одеської області обмежили рух транспорту через снігопади

11 січня в 19:04

Автодороги М15 перекрита, на М14 обмежено рух вантажного транспорту.

снег3
Дорога Одеса-Рені залишається перекритою
ДСНС України
У зв'язку зі складними погодними умовами в Одеської області обмежено рух транспорту, повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій у середу, 11 січня.

Через хуртовини та снігопади перекрита автодорога М15 Одеса-Рені, на автодорозі М14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ заборонено рух вантажного транспорту у напрямку Таганрога. Також обмежено рух важковагового транспорту на дорозі Кропивницький – Платонове.

11 січня заборонено автомобільний рух на дорогах загального користування державного і місцевого значення у 11 районах області: Арцизському, Болградському, Біляївському, Білгород-Дністровському, Кілійському, Лиманському, Ізмаїльському, Овідіопольському, Ренійському, Саратському та Татарбунарському.

Станом на 17:00 середи заторів на дорогах області не зафіксовано.

Залізничні вокзали й аеропорти працюють у звичайному режимі.

Читайте також: Кличко наказав за ніч очистити Київ від снігу

Усього в зв'язку з важкими погодними умовами до розчищення автомобільних доріг в Україні залучили 2 тисячі 624 співробітники "Укравтодору" і ДСНС, а також 1 тисячу 723 одиниці техніки.

З 4 січня рятувальники визволили зі снігових заметів 1 тисячу 998 автомобілів, у яких знаходилися 4 тисячі 864 людини.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги ДСНС сніг затор Одеса траса
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 27.19
EUR 28.73
Останні новини