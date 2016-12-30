У "1+1" назвали бенефіціара

"Для ботів: а) бенефіціар – В. В. Коломойський. Це всім відомо. б) боргів перед Приватбанком у "плюсів"- немає в) не танцювали під чужу дудку і не будемо", - написав він на своїй сторінці Facebook.

При цьому Ткаченко зазначив, що на поточний момент ліцензіїї все ще, і ніхто не пояснив їм, чому потрібно чекати до 6 січня.

"Причиною видачі документа не можуть бути ніякі запити, які раптом виникли у Нацради. ( До речі, офіційний запит ми так і не отримали) Всі документи ними давно отримані. І якщо у кого - то в Нацраді або за його межами виникають питання - ліцензія не може бути предметом шантажу. Це - не законно. І ми не те, що не здамося без бою, ми доведемо на чиєму боці правда. І покажемо", - заявив він.

"При цьому чому нам потрібно чекати до 6.01 ніхто не пояснив. Обіцянками про те, що все у нас вийде і нам видадуть ліцензію - ситий не будеш і перевіряючим органам не покажеш", - додав він.