У "1+1" назвали бенефіціара

У телеканалу немає боргів перед "Приватбанком".
"Для ботів: а) бенефіціар – В. В. Коломойський. Це всім відомо. б) боргів перед Приватбанком у "плюсів"- немає в) не танцювали під чужу дудку і не будемо", - написав він на своїй сторінці Facebook.
При цьому Ткаченко зазначив, що на поточний момент ліцензіїї все ще, і ніхто не пояснив їм, чому потрібно чекати до 6 січня.
"Причиною видачі документа не можуть бути ніякі запити, які раптом виникли у Нацради. ( До речі, офіційний запит ми так і не отримали) Всі документи ними давно отримані. І якщо у кого - то в Нацраді або за його межами виникають питання - ліцензія не може бути предметом шантажу. Це - не законно. І ми не те, що не здамося без бою, ми доведемо на чиєму боці правда. І покажемо", - заявив він.
"При цьому чому нам потрібно чекати до 6.01 ніхто не пояснив. Обіцянками про те, що все у нас вийде і нам видадуть ліцензію - ситий не будеш і перевіряючим органам не покажеш", - додав він.
Як повідомили ЗМІ, в Адміністрації Порошенка підозрюють Коломойського в зміні власників "1+1". За даними джерела, Коломойський після рішення про націоналізацію "Приватбанку" почав процес переоформлення частини своїх активів на інших власників.
Раніше повідомлялось, що журналісти і керівництво телеканалу "1+1" звернулися з відкритим листом до перших осіб держави з проханням вплинути на дії Нацради, яка не видає телеканалу ліцензію на аналогове мовлення. В свою чергу Нацрада повідомила, що ліцензія була продовжена ще 15 грудня строком на сім років.
22 грудня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб і Міністерство фінансів підписали договір про продаж 100% акцій ПАТ КБ "Приватбанк", в результаті чого власником 100% акцій банку стала держава в особі Міністерства фінансів України.
Детальніше про процес і наслідки повної націоналізації "Приватбанку" читайте у статті Юрія Сколотяного "Про застави і заручників" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".