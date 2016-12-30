Туреччина 5 років виділяти по 3 млн доларів для української армії

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Виділені турецькою стороною кошти будуть використані на придбання для потреб ЗСУ турецьких товарів військового і подвійного призначення.

В Анкарі відбулося підписання угоди між урядами України і Туреччині про військово-фінансове співробітництво

В Анкарі відбулося підписання угоди між урядами України і Туреччині про військово-фінансове співробітництво та протокол між урядами країн про виділення фінансової допомоги на потреби української армії.

"Угода передбачає виділення 3 млн доларів на щорічній основі протягом 5 років. Виділені турецькою стороною кошти будуть використані на придбання для потреб Збройних сил України турецьких товарів військового і подвійного призначення", - йдеться в оприлюдненому в п'ятницю ввечері повідомленні прес-служби посольства України в Туреччині.

Відповідно до наданих Кабміном України 29 грудня 2016 року повноваженнями документи підписав посол України в Турецькій Республіці Андрій Сибіга. З турецької сторони угоду та протокол підписав голова подсекретариата оборонної промисловості Міністерства національної оборони Турецької Республіки Ісмаїл Демір.