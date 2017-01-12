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Троє зниклих в Донбасі військових загинули — ЗМІ

12 січня в 13:28

Тіла загиблих знаходять у бойовиків ОРДЛО.

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ЗМІ повідомили про смерть трьох військовослужбовців, зниклих 8 січня
Joinfo


Загинули троє українських військовослужбовців, які зниклі 8 січня в Донбасі, розповів родич одного з військових.

"Ще вчора міг бути обмін. Там до блокпосту під'їхала комісія з Києва, чекали їх, а потім сепары написали, що не віддадуть тіла. Сьогодні-завтра повинні проводити переговори, щоб забрати тіла", - розповів співрозмовник телеканалу "1+1

Солдату Сергію Сонько було 23 роки. Ще двоє загиблих, за даними джерел, 30 - річний Сергій та 54-річний Микола.

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Раніше в штабі АТО повідомили, що 8 січня троє військовослужбовців не повернулися до місця розташування підрозділу однієї з військових частин, що виконує завдання поблизу лінії розмежування.

За матеріалами: Телеканал "1+1"
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Теги військові Донбас загинув солдати
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