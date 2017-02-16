Троє солдатів ЗСУ загинули, четверо поранені в зоні АТО за сьогодні

Терористи ОРДЛО продовжують обстрілювати позиції сил АТО.

За сьогодні ЗСУ втратили сімох бійців - троє загинули, четверо поранені Прес-центр АТО/Facebook

З початку доби і до 18.00 16 лютого, в результаті обстрілу бойовиків терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" троє солдатів Збройних сил Україниі ще четверо отримали поранення, повідомили в прес-центрі штабу АТО.

"На жаль, троє наших військових загинули, четверо – поранені", - йдеться у повідомленні штабу АТО.

Так, на донецькому напрямку з мінометів різних калібрів бойовики обстрілювали Авдіївку, Кам'янку, Піски, Зайцеве, Верхньоторецьке. З гранатометів і стрілецької зброї знову ж - Кам'янку, Зайцеве, Авдіївку, Піски. По Зайцевому вів вогонь снайпер.

На луганському напрямку з 120 і 82 міліметрових мінометів окупанти обстріляли Кримське. З гранатометів і стрілецької зброї - Лобачеве і Новоолександрівку.

"На маріупольському напрямку зі 120-міліметрових мінометів загарбники обстрілювали Широкине, а з гранатометів і стрілецької зброї - Мар'їнку, Новоселівку, Водяне, Лебединське, Широкине, Павлопіль, Гнутово. По Широкиному вів вогонь БМП противника. З протитанкових ракетних комплексів обстріляли Богданівку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських сил було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".