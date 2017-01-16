Троянський кінь, ведмідь і пірат: кращі образи "Маланка-фест" на Буковині

Опубліковано фоторепортаж з фестивалю в Чернівцях.

15 січня в центрі Чернівців пройшов щорічний фольклорно-етнографічний фестиваль "Маланка-фест". Десятки колективів з України, Румунії та Молдови взяли участь у яскравому карнавальному ході.

Перше місце в змаганні команд посіла група "Царі Єгипту", а друге місце дісталося команді в костюмах античних воїнів, які проїхалися по центру Чернівців на величезному "Троянському коні".

Традиційно маски і костюми для Маланки учасники роблять своїми руками. Разом з дорослими брали участь у святі і діти.

Фотограф Сергій Зарайський опублікував в Мережі підбірку яскравих кадрів з святкування Маланки у 2017 році.