Топ Новини
<
>

Троянський кінь, ведмідь і пірат: кращі образи "Маланка-фест" на Буковині

16 січня в 12:15

Опубліковано фоторепортаж з фестивалю в Чернівцях.

< >
мал_2 < >
Маланка у Чернівцях Фото БукІнфо

15 січня в центрі Чернівців пройшов щорічний фольклорно-етнографічний фестиваль "Маланка-фест". Десятки колективів з України, Румунії та Молдови взяли участь у яскравому карнавальному ході.

Перше місце в змаганні команд посіла група "Царі Єгипту", а друге місце дісталося команді в костюмах античних воїнів, які проїхалися по центру Чернівців на величезному "Троянському коні".

Традиційно маски і костюми для Маланки учасники роблять своїми руками. Разом з дорослими брали участь у святі і діти.

Фотограф Сергій Зарайський опублікував в Мережі підбірку яскравих кадрів з святкування Маланки у 2017 році.

За матеріалами: БукІнфо
Читайте також
Теги Чернівці фестиваль святі костюми святкування карнавал
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 27.67
EUR 29.50
Останні новини